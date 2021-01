Wayfair augmente le salaire de tous ses travailleurs américains à au moins 15 dollars de l’heure.

«Tout au long des défis de l’année écoulée, nous avons déployé de nombreuses initiatives pour soutenir notre équipe, notamment des primes, des bonus et un programme de repas en famille», a déclaré Niraj Shah, cofondateur et directeur général de la société, dans un déclaration . «Désormais, alors que nous entrons dans 2021, nous continuons de renforcer notre engagement indéfectible envers notre équipe et leurs familles en augmentant le salaire minimum de tous les employés horaires.»

Plus de 40 pour cent des employés horaires de Wayfair travaillant à travers sa chaîne d’approvisionnement américaine et ses opérations de service client ont reçu une augmentation de salaire.

Wayfair, l’entreprise de commerce électronique de meubles et d’articles pour la maison, a déclaré jeudi que tous ses employés américains seraient payés au moins 15 dollars de l’heure. L’augmentation, qui est entrée en vigueur le 3 janvier, s’applique aux travailleurs à temps plein, à temps partiel et saisonniers de l’entreprise.

L’annonce intervient après que 20 États et 32 ​​villes et comtés ont augmenté leur salaire minimum le 1er janvier. Dans 27 de ces pays, le plancher salarial atteint ou dépassé 15 $ de l’heure, selon un rapport publié par le National Employment Law Project, qui soutient les augmentations du salaire minimum. Le salaire minimum fédéral de 7,25 $ l’heure n’a pas été augmenté depuis 2009. Le président élu Joseph R. Biden Jr. approuvé 15 $ l’heure au niveau fédéral et a soutenu d’autres changements recherchés par les groupes de travailleurs, comme la fin de la pratique consistant à autoriser un salaire minimum plus bas pour les travailleurs qui reçoivent des pourboires, comme les travailleurs de la restauration.