Le triple champion du Grand Chelem, Stan Wawrinka, a toujours la soif d’être constamment compétitif contre les meilleurs joueurs et veut faire un dernier effort pour réussir avant la fin de sa carrière, a déclaré son entraîneur Daniel Vallverdu à Reuters.

Le dernier titre ATP de Wawrinka remonte à 2017 avant que l’ancien numéro trois mondial ne subisse une opération au genou. La blessure a continué de le troubler tout au long de 2018, au cours de laquelle son classement est tombé à 263.

Le Suisse, âgé de 35 ans, est depuis en hausse, disputant deux finales en 2019, et a poursuivi son bon travail au début de 2020 en atteignant les quarts de finale de l’Open d’Australie.

L’arrêt dû à COVID-19[feminine La pandémie et l’incertitude dans le calendrier se sont avérées «difficiles» mais Wawrinka a réussi à terminer l’année en beauté en atteignant les quarts de finale à Saint-Pétersbourg et l’ATP Masters à Paris.

« Une fois que la tournée a eu un peu plus de structure et que nous savions que des tournois allaient avoir lieu, il a retrouvé sa motivation et nous avons pu nous entraîner avec un but et des objectifs devant nous », a déclaré Vallverdu dans une interview.

«Les derniers événements de l’année ont été très encourageants. Il est maintenant prêt à passer par ce bloc d’entraînement en décembre, et j’espère avoir une saison complète l’année prochaine.

Vallverdu a déclaré que Wawrinka avait été clair dans son message à son équipe concernant ses objectifs pour 2021.

« La faim est définitivement là et il veut faire un dernier coup de pouce maintenant à la fin de sa carrière », a déclaré Vallverdu par téléphone depuis Monaco. «Les objectifs ne sont pas seulement de gagner des tournois, mais de se sentir compétitif à un haut niveau.

«Il serait irréaliste de dire que les objectifs sont de gagner un Grand Chelem. Est-ce que cela peut arriver ou non? Bien sûr, c’est possible.

« Mais avec son potentiel et son expérience, il pense que s’il est compétitif contre les gars qui sont au sommet, il aura toujours une chance d’obtenir de grands résultats. »

Vallverdu, 34 ans, a commencé à travailler avec les Suisses au milieu de l’année dernière et a déclaré que Wawrinka était conscient qu’il aurait besoin de travailler plus que d’habitude face à une concurrence féroce chez les hommes.

En dehors du défi habituel des Big Three de Rafa Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, Vallverdu estime qu’une foule de jeunes joueurs ont atteint leur majorité au cours des deux dernières années.

Le triomphe de Dominic Thiem à l’US Open en 2020 était le premier triomphe du Grand Chelem en dehors du triumvirat depuis que Wawrinka a gagné à New York en 2016.

Vallverdu, qui a entraîné certains des plus grands noms de l’ATP Tour, dont Andy Murray et Juan Martin del Potro, a déclaré que l’avenir du tennis masculin était entre de bonnes mains.

«C’est agréable de voir qu’il n’y a pas qu’un ou deux gars qui reprendront peut-être le tennis dans quelques années, mais il y a plus d’une poignée ou même plus de 10 gars qui ont la possibilité et le niveau pour devenir champions», dit-il. .

« Peu d’entre eux jouent très différemment les uns des autres et il y a une bonne variété à venir dans les prochaines années. »