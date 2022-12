Wauconda profite de la marche des Fêtes sur la Main – Shaw Local

WAUCONDA – La promenade des fêtes de Wauconda sur Main a eu lieu le 4 décembre.

Il y a eu le coup d’envoi du défilé et l’illumination des arbres au Wauconda Park District le 3 décembre.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Andrina Bush, 5 ans, de Wauconda regarde un renne nommé, Dasher, avec Santa’s Village Magic Reindeer Express pendant Holiday Walk on Main à Wauconda. L’événement était parrainé par la chambre de commerce de la région de Wauconda. (04/12/22) (Candace H.Johnson)

La Marche des fêtes comprenait des visites du Père Noël et de Mme Claus, des rennes vivants, un concours de maisons en pain d’épice, des décorations d’arbres, de l’artisanat pour les enfants, de la musique des fêtes et beaucoup de nourriture et de boissons.

Il y avait des promenades en tramway, des achats d’artisans et une promenade Candyland.

L’événement a été organisé par le village de Wauconda, le district du parc de Wauconda et la chambre de commerce de la région de Wauconda.