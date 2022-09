Wauconda a la réponse pour Riverside-Brookfield – Shaw Local

WAUCONDA – Wauconda junior Brock Pfeiffer avait un bon nez pour le football vendredi.

Cela s’est particulièrement avéré vrai sur le jeu qui a changé la donne pour terminer la première mi-temps.

Avec deux défenseurs sur lui, Pfeiffer a attrapé et complété une passe de touché de 32 verges du quart-arrière de deuxième année Logan Olsen pour garder le contrôle de Wauconda pour une victoire 35-21 sur Riverside-Brookfield.

« À la seconde où j’ai attrapé ça, je me suis retourné. J’ai vu la ligne de but. C’est comme, ‘Je dois plonger.’ Il n’y a plus de temps (à gauche) », a déclaré Pfeiffer. «Les enfants m’enveloppaient les jambes, j’ai plongé et je l’ai fait passer. J’ai regardé de l’autre côté et j’ai pu voir l’arbitre avec le touché (signe) et je savais que j’étais dedans.

Wauconda a une fiche de 2-0 pour la troisième saison consécutive. La septième rencontre consécutive de la semaine 2 de cette saison entre les équipes en neuf matchs de saisons régulières mettait en vedette deux entraîneurs-chefs de première année.

RB (1-1) a continué à venir mais Wauconda a réussi à répondre tout de suite pour reprendre les devants à deux possessions. Le porteur de ballon Connor Vanselow a percé en seconde période avec 149 de ses 173 verges au sol et deux de ses trois touchés au sol.

«(Notre seconde mi-temps) n’était pas comme un meilleur sentiment. C’était génial », a déclaré Vanselow. “Toute notre équipe l’a repris en deuxième mi-temps. Des trous s’ouvraient, d’énormes blocages en aval. C’était incroyable.”

En tant que receveur, Pfeiffer a réussi quatre attrapés pour 96 verges. Olsen a réussi 157 verges et complété 9 des 16 passes. En tant que demi défensif, Pfeiffer a eu deux interceptions, la dernière au 4 dans les derniers instants.

Avec cinq choix en 2021, Pfeiffer a passé une nuit probablement encore plus agréable que son choix six lors du premier match de la saison dernière.

“Je viens de faire un super match aujourd’hui. Je jouais à un niveau différent. Je ne sais pas (pourquoi) », a déclaré Pfeiffer.

Wauconda a pris une avance de 14-0, mais RB a ensuite trouvé son rythme offensif après aucun premier essai au premier quart. Trois récupérations d’échappés, dont deux par Marques Turner, ont également aidé. La deuxième récupération de Turner au Wauconda 19 a conduit à un TD de 6 verges par le quart Diego Gutierrez à près de 14-7 à seulement 33,8 secondes avant la mi-temps.

Lorsque Wauconda a commencé son entraînement au 27, au début, il semblait que les Bulldogs allaient simplement manquer de temps. Une bombe de 36 mètres d’Olsen à Pfeiffer au RB 32 a changé cela. Deux jeux plus tard, avec seulement 3,4 secondes à jouer, est venu le grand TD.

«Nous avons mis la défense dans une situation misérable, en retournant le ballon. Nous avons pensé que nous avions une position de terrain assez décente. Essayons », a déclaré l’entraîneur de Wauconda, Chris Prostka. « Brock a fait un gros jeu. Un gros jeu. »

Le troisième échappé récupéré de R-B au milieu de terrain par Giovanny Gonzalez a commencé son deuxième entraînement de score, un gardien de 1 mètre de Gutierrez lors du dernier jeu du troisième quart. Après le coup d’envoi qui a suivi, Vanselow a soufflé au milieu pour une course de TD de 74 verges.

« Il a été un bourreau de travail en deuxième mi-temps. La ligne O s’est ouverte pour lui, a fait de beaux trous. Il a rebondi un couple. C’est un coureur coriace. Il est rapide », a déclaré Prostka.

RB a répondu avec un entraînement TD de 98 verges plafonné par la passe TD de 4 verges de Gutierrez à Ignace Bielobradek. Wauconda a ensuite marqué à nouveau sur la course de 18 verges de Vanselow avec 3:02 à faire.

“C’est une très bonne équipe de football. Nous avons juste fait de petites erreurs. C’était en quelque sorte révélateur de la semaine que nous avons eue à l’entraînement », a déclaré l’entraîneur du RB Sam Styler. « C’était dur. De petites choses vont s’additionner et vous coûter des matchs de football. Jusqu’à ce que nous commencions à bien faire les petites choses, cela ne finira pas bien pour nous.

Les deux premiers touchés de Wauconda sont survenus sur une course x-yard de Vanselow, qui a ensuite livré le bloc clé pour la course de TD de 34 verges de Nikolas Smith avec 9:29 à faire jusqu’à la mi-temps. L’interception de Pfeiffer au RB 44 a lancé le lecteur. Le junior RB David Valencia s’est précipité pour 90 verges et Gutierrez a passé pour 112.

Ryan Novak, la star de la victoire d’ouverture de la saison à Morton, a commencé comme secondeur mais a vu un temps limité en attaque.