Waubonsee reçoit une subvention d’équité du Consortium pour l’accès à la petite enfance – Shaw Local

Le Waubonee Community College a reçu une subvention fédérale de 800 000 $ du Early Childhood Access Consortium for Equity. La subvention offre un accès équitable à l’enseignement supérieur en supprimant les obstacles financiers pour les personnes intéressées à poursuivre une carrière dans l’éducation de la petite enfance et sera versée sur trois ans à Waubonse.

L’ECACE a été créée dans le cadre d’une initiative plus large à l’échelle de l’État visant à faire progresser l’équité raciale et à répondre aux besoins de la main-d’œuvre en place pour la petite enfance. La subvention vise à rendre l’université accessible, abordable et accessible, et à uniformiser les règles du jeu pour une grande population de fournisseurs de services de garde d’enfants appartenant à des minorités dans des communautés mal desservies qui peuvent gagner de bas salaires. Les familles de tout l’État bénéficieront de meilleurs résultats dans l’éducation de la petite enfance à mesure que de plus en plus de travailleurs de la petite enfance obtiennent des titres de compétences. De plus, la main-d’œuvre de la petite enfance sera positionnée pour obtenir un revenu plus élevé et profiter d’une meilleure qualité de vie à mesure qu’elle progresse professionnellement, ce qui a un avantage économique direct et tangible dans les communautés mal desservies.

Toute personne qui a déjà travaillé ou travaille actuellement dans l’éducation de la petite enfance, y compris la garde d’enfants à domicile, et qui souhaite poursuivre des études supplémentaires à Waubonse, peut bénéficier de cette subvention en recevant la bourse ECACE.

La bourse ECACE est disponible pour l’année universitaire 2022-23 et peut couvrir jusqu’au coût total de la participation après réception d’autres sources d’aide financière – dépenses telles que les frais de scolarité et les frais, le logement et les repas, les livres et les fournitures. Les récipiendaires de la bourse doivent continuer ou reprendre l’enseignement dans le domaine de la garde des jeunes enfants dans l’Illinois après avoir terminé leur programme d’études.

“En tant qu’institution, nous sommes honorés de participer activement au consortium et de terminer cet important travail en mettant l’accent sur l’équité raciale”, a déclaré Sharon Garcia, doyenne exécutive pour les arts libéraux et les sciences dans un communiqué de presse.

“Le financement répondra aux besoins éducatifs de nos étudiants en soutenant de manière holistique les objectifs d’achèvement de nos étudiants”, a déclaré Garcia. “Les étudiants acquerront les compétences essentielles nécessaires pour répondre aux demandes de la main-d’œuvre de la petite enfance et, par conséquent, ils seront mis en contact avec des employeurs réputés.”

Le programme d’éducation de la petite enfance de Waubonnee propose des diplômes et des certificats dans divers domaines de spécialité pour l’enseignement ou l’administration. À la fin, les étudiants se démarqueront auprès des employeurs en obtenant des diplômes reconnus par les passerelles vers les opportunités: système de développement professionnel de l’Illinois.

Les étudiants intéressés à profiter de cette subvention sont encouragés à s’inscrire au programme d’éducation de la petite enfance de Waubonnee et à postuler pour la bourse ECACE. Pour en savoir plus sur la bourse et pour postuler, rendez-vous sur isac.org/ECACEscholarship.