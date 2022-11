Waubonsee célèbre le Mois du patrimoine amérindien en novembre – Shaw Local

En l’honneur du Mois du patrimoine amérindien (NAHM), le Waubonee Community College organisera des programmes d’éducation et de sensibilisation au patrimoine, à la culture, aux traditions et aux coutumes amérindiennes. Les membres de la communauté sont invités à participer à ces événements gratuits pour apprendre l’importance, l’impact et les contributions des peuples des Premières Nations.

“L’histoire des Amérindiens de la région de Starved Rock» : Rejoignez Mark Walczynski, auteur de « The History of Starved Rock », lors de cette présentation interactive qui mettra en lumière les Amérindiens de la région de Starved Rock. Les informations présentées couvriront également l’histoire amérindienne de l’Illinois, ainsi que les Indiens de l’Illinois et les Potawatomi de la région de la rivière Illinois. La présentation aura lieu au Sugar Grove Campus, Student Center Café à midi le 15 novembre.

Conversations culturelles avec Joseph Standing Bear Schranz: Joseph Standing Bear du Midwest Save our Ancestor’s Remains and Resources Indigenous (SOARRING) Network Group, engagera les participants avec un éventail d’enseignements culturels riches du peuple amérindien au Sugar Grove Campus à 13 h le 16 novembre. Midwest SOARRING est une organisation à but non lucratif amérindienne 501 (c) (3) dont la mission est de travailler au rapatriement, de protéger les sites sacrés, d’éduquer le public et de promouvoir le développement communautaire parmi tous les peuples concernant les modes de vie autochtones.

Cuisine culturelle avec la chef Jessica Pamonicutt: Joignez-vous à nous alors que nous clôturons le Mois du patrimoine amérindien avec une démonstration de cuisine spéciale par le chef traiteur amérindien, Chef Jessica. La chef Jessica effectuera une démonstration de cuisine en direct au Sugar Grove Campus, Student Center Café à 14 h le 29 novembre. Les 50 premières personnes à s’inscrire à cet événement recevront des échantillons gratuits.

Un partenariat Tribal College et une campagne de dons sera présent à divers endroits sur les quatre campus de Waubonnee. En 2018, Bacone College, un collège tribal, éprouvait des difficultés financières. Notre campagne de dons permet aux particuliers et aux groupes de faire don d’articles neufs et inutilisés à ceux qui en ont besoin. Une liste sera affichée avec les boîtes de dons.

Les bibliothèques du Waubonee Community College célèbrent les générations d’Amérindiens qui ont enrichi l’histoire de l’Amérique. Voir les expositions au campus Sugar Grove dans la bibliothèque Todd et à la bibliothèque du campus Aurora Downtown. La bibliothèque offre ces ressources : des livres liés au thème de ce mois ; livres électroniques; l’accès aux Archives nationales et au Smithsonian, ainsi qu’à d’autres ressources sur NAHM ; Les Amérindiens dans les nouvelles d’une variété de médias d’information ; et NAHM Topics des bases de données de la bibliothèque.

Le collège travaille actuellement sur un projet de reconnaissance des terres et une déclaration qui reflète les histoires compliquées des colons, des colons et des peuples autochtones et plus particulièrement l’impact de ces histoires sur le Waubonee Community College. Une telle reconnaissance reconnaît et commémore les peuples autochtones qui ont occupé cette terre avant nous et qui demeurent une partie vitale de notre communauté aujourd’hui.

Pour plus de détails sur ces événements et pour en savoir plus sur la façon dont Waubonnee célèbre le Mois du patrimoine amérindien, visitez calendrier.waubonsee.edu/NAHM.