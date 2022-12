Waubonsee annonce le gouvernement étudiant 2022-2023 – Shaw Local

Le Waubonsee Community College a annoncé les noms du gouvernement étudiant pour l’année universitaire en cours. Les membres du gouvernement étudiant 2022-2023 de Waubonsee sont: Juan Chiu, d’Aurora, Student Trustee; Angel Camarillo-Tolentino, d’Aurora, président du Sénat étudiant ; George Alba, d’Oswego, vice-président du Sénat étudiant ; Christopher Salgado, d’Aurora, sénateur étudiant; Anisa Landrum, de Plano, sénatrice étudiante ; Albino Rosales, de Sandwich, sénateur étudiant ; Riff Talsma, de Montgomery, sénateur étudiant ; Zhenhuan Lei, de Montgomery, sénateur étudiant; Maria Jurado, d’Aurora, sénatrice étudiante.

Le gouvernement étudiant offre des opportunités de leadership aux étudiants, ainsi qu’un canal de communication entre les administrateurs du collège et le corps étudiant. Les dirigeants du gouvernement étudiant siègent à de nombreux comités du collège et fournissent le point de vue des étudiants et leurs commentaires à la direction du collège.

Les dirigeants du gouvernement étudiant ont été présentés au conseil d’administration du collège lors de sa réunion de novembre.