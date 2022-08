Waubonsee annonce le fonds de bourses d’études de la Dre Christine J. Sobek – Shaw Local

Le Waubonee Community College a créé le Fonds de bourses d’études Dr Christine J. Sobek, en reconnaissance des 21 années de service distingué, d’engagement, de leadership et de contributions du Dr Sobek en tant que président du collège.

Le Fonds de bourses d’études Dr. Christine J. Sobek Endowed Scholarship ouvrira la voie aux étudiants pour expérimenter pleinement le pouvoir de l’éducation de changer des vies grâce à la participation. Le but de cette opportunité de bourse est d’encourager les étudiants à explorer les opportunités de leadership dans le cadre de leurs expériences à Waubonnee. La bourse sera ouverte aux étudiants qui reviennent avec une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2.5. Les candidats seront invités à fournir une réponse écrite concernant leur intérêt et / ou leur expérience des opportunités de leadership à Waubonse. Un prix de 1 000 $ sera décerné chaque année et pourra être utilisé pour les frais de scolarité, les frais ou les livres.