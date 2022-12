Waubonsee accueille de nouveaux membres du personnel – Shaw Local

Le Waubonse Community College a nommé le Dr Lisa Richardson, d’Elgin, au poste de doyenne exécutive pour la réussite et la rétention des étudiants et le Dr Bernard Little, de Chicago, au poste de directeur de la diversité et de doyen exécutif pour le soutien académique.

Le Dr Richardson est titulaire d’un doctorat en enseignement supérieur et affaires étudiantes de l’Université Northern Illinois, d’une maîtrise ès sciences en enseignement supérieur et affaires étudiantes de l’Université de l’Indiana, d’une maîtrise en éducation dans l’enseignement intermédiaire et secondaire de l’Université Valparaiso et d’un baccalauréat en Arts en écriture-anglais intensif de l’Université Marquette.

Elle est responsable de la rétention des étudiants à Waubonse depuis septembre 2019 et a commencé sa carrière en tant que responsable de la réussite des étudiants pour le programme Connect4Success en mars 2016.

Avant Waubonsee, le Dr Richardson a été directeur adjoint du programme Purdue Promise à l’Université Purdue pendant quatre ans. Le Dr Richardson a également de l’expérience en tant qu’assistant diplômé en conseil et en tant qu’assistant de recherche à l’Université de l’Indiana.

Le Dr Richardson a commencé sa carrière dans l’éducation en tant que professeur d’arts du langage au niveau secondaire à l’Institut Bishop Noll à Hammond, Indiana, où elle a enseigné pendant quatre ans.

Le Dr Little est titulaire d’un doctorat en philosophie en leadership éducatif de l’Université DePaul, d’une maîtrise ès sciences en personnel étudiant de l’Université de Miami et d’un baccalauréat ès arts en communication de l’Université d’État de Bowling Green.

Le Dr Little est doyen des étudiants au Waubonee Community College depuis novembre 2019 et a assumé le rôle de directeur de la diversité en septembre 2020. Il continuera à occuper le poste de directeur de la diversité.

Le Dr Little a commencé sa carrière dans l’enseignement supérieur en tant que directeur résident à l’Université de Miami, puis en tant que coordinateur de secteur pour la vie en résidence à l’Université de Richmond. Il a également été employé à l’Université de l’Illinois à Chicago en tant que directeur associé de la participation des étudiants/du développement des étudiants, ainsi qu’à l’Université de Chicago en tant que directeur associé du Bureau des affaires multiculturelles et en tant que directeur adjoint de la programmation universitaire et du développement des étudiants. Participation. Le Dr Little a récemment occupé le poste de doyen adjoint des étudiants à l’Université DePaul. Il possède une vaste expérience de la conduite des étudiants, du leadership étudiant, du titre IX et des initiatives de diversité et d’inclusion.