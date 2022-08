Waubonse annonce le fonds de bourses d’études Dr Christine J. Sobek pour les étudiants actuels – Shaw Local

Le Waubonee Community College a annoncé le fonds de bourses d’études Dr Christine J. Sobek en reconnaissance de ses années 21 en tant que présidente du collège après sa retraite.

Selon un communiqué de presse, le fonds ouvrira la voie aux étudiants pour expérimenter pleinement le pouvoir de l’éducation et les encouragera à explorer les opportunités de leadership dans le cadre de leur expérience à Waubonnee.

La bourse sera ouverte aux étudiants qui reviennent avec une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2.5. Les candidats seront invités à fournir une réponse écrite concernant leur intérêt et / ou leur expérience des opportunités de leadership à Waubonse. Un prix de 1 000 $ sera décerné chaque année et pourra être utilisé pour les frais de scolarité, les frais ou les livres.

Sobek est devenue la quatrième présidente du Waubonnee Community College le 1er juillet 2001. Elle était responsable de la direction générale du collège, qui accueille plus de 14 000 étudiants par an, emploie environ 1 100 personnes et propose des programmes et des services éducatifs sur quatre campus. Elle a contribué 33 ans de service global au collège et plus de 21 ans au poste de président le plus ancien du collège, indique le communiqué.

Le conseil d’administration de la Fondation du Waubonee Community College s’est engagé à verser jusqu’à 10 000 $ au Fonds de bourses d’études Dr Christine Sobek.

Les donateurs souhaitant contribuer peuvent le faire en ligne en visitant waubonnee.edu/drsobek ou en appelant le 630-466-2316.