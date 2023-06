Waubonse annonce la nomination d’un membre exceptionnel du corps professoral auxiliaire en 2023 – Shaw Local

Le Waubonse Community College a annoncé son membre exceptionnel du corps professoral auxiliaire 2023, Evelyn Cassano, professeure auxiliaire en éducation des adultes. Cassano, ancien élève de Waubonsee et résident permanent d’Aurora, est membre du programme d’éducation des adultes depuis 2019.

« Recevoir ce prix est un honneur et l’aboutissement d’années de travail acharné, de notation, de préparation de cours, d’assistance à des conférences, de triomphe et de croissance personnelle et professionnelle », a déclaré Cassano dans un communiqué de presse. « Il est encore difficile de croire que je suis reconnu alors que je travaille aux côtés d’autant d’éducateurs dévoués à Waubonse. »

Cassano dit que son engagement envers l’éducation a été inculqué dans sa petite enfance. « Mes parents sont nés à Manatí, Porto Rico, à la fin des années 1930, et bien que mon père n’ait fréquenté l’école que jusqu’à la deuxième année et que ma mère ait fréquenté l’école jusqu’à la sixième année, ils ont toujours souligné l’importance de l’éducation pour avoir une vie meilleure, », a déclaré Cassano.

Le père de Cassano, feu Santos Maisonet, était bien connu et aimé de beaucoup d’Aurora en tant que membre fondateur de l’Ordre fraternel portoricain d’Aurora. En sa mémoire, l’Ordre fraternel portoricain a fondé une bourse d’études supérieures en son nom. « À ce jour, la bourse honore et rend hommage à l’héritage et à l’impact de mon père dans la communauté », a déclaré Cassano.

Le parcours de Cassano en tant qu’étudiante traditionnelle, étudiante transférée, étudiante diplômée et apprenante adulte plus tard dans la vie, combiné à son éducation portoricaine traditionnelle, a éclairé son approche, sa méthode et sa sensibilité en classe. Après le lycée, Cassano s’est vu offrir une bourse Lucile Gustafson pour fréquenter Waubonsee sans dette. Après avoir obtenu son diplôme d’associé, Cassano a reçu une bourse de transfert pour fréquenter l’Université de l’Illinois à Springfield, obtenant un double diplôme en psychologie et en enseignement. Par la suite, elle s’est inscrite à l’Université Aurora et a obtenu sa maîtrise ès arts en enseignement. Avec un diplôme d’enseignement, Cassano est retournée à Aurora, où elle a été enseignante au primaire pendant plus de 15 ans avant de rejoindre Waubonse.

« Je suis l’un des huit enfants et j’ai grandi en étant témoin d’un profond engagement envers l’excellence de la part de ma mère et de mon père », a déclaré Cassano dans le communiqué. « Mon père a occupé deux ou trois emplois pendant que ma mère s’occupait de nous, les enfants, mais à la maison, s’il y avait une meilleure façon de faire quelque chose, ma mère le ferait, et c’est là que j’ai appris à être innovant. »

Cassano reconnaît que chaque apprenant est unique et vient d’un milieu culturel et linguistique différent. Elle utilise régulièrement les résultats d’une évaluation des compétences en anglais et en littératie pour différencier ses stratégies d’enseignement afin de mieux répondre aux besoins d’apprentissage spécifiques de ses élèves. Elle a l’intention de créer un environnement de classe sûr, inclusif et qui favorise la compréhension et le respect.

« Mes étudiants viennent du Honduras, de Cuba, du Guatemala, du Mexique, du Venezuela et d’Ukraine », a déclaré Cassano. « Les enseigner est très gratifiant car cela élargit ma propre compréhension culturelle. »

Pour améliorer son enseignement, Cassano fait un usage intensif de la technologie en classe et est toujours au fait des technologies pédagogiques émergentes qui pourraient profiter à ses élèves. En siégeant au comité du programme d’acquisition de la langue anglaise, Cassano a participé à l’élaboration de programmes, à la planification de programmes et à des initiatives de conception de cours pour les cours d’anglais et d’alphabétisation numérique. Elle a encadré de nouveaux instructeurs et développé un Bootcamp technologique pour aider les étudiants intégrés inscrits dans des cours hybrides ou en ligne, offrant une plus grande accessibilité et un meilleur accès à Canvas, le système de gestion de l’apprentissage de Waubonse, le courrier électronique et Zoom.

Cassano n’hésite jamais à partager ses idées, à aider les enseignants nouveaux et expérimentés et aime apprendre de nouvelles idées des autres. Elle a reçu une formation pour obtenir un certificat d’instructeur compétent en normes ESL et travaille à l’obtention d’un certificat de spécialiste en ESL de l’Illinois Community College Board. Elle était l’une des 30 enseignantes de l’Illinois à devenir membre du Illinois Digital Learning Lab, qui aide les éducateurs d’adultes à intégrer la technologie d’apprentissage dans la salle de classe.

Cassano a été impliqué dans de nombreuses initiatives visant à développer la littératie numérique, notamment en travaillant sur un projet via Digital Resilience in the American Workforce (DRAW), une initiative de Jobs for the Future, World Education et Safal Partners, avec le soutien du Bureau de la carrière. , technique et éducation des adultes. Elle est également impliquée dans un EdTech Maker Space dans lequel elle participe au développement de compétences edtech et/ou de domaine de contenu afin d’élargir l’accès aux ressources éducatives gratuites et ouvertes (REL) pour les éducateurs d’adultes du monde entier. Cassano est un membre actif de l’Illinois Adult and Continuing Education Association et de la Coalition on Adult Basic Education.

« Faire de mon mieux, que ce soit dans mon rôle d’étudiante, d’enseignante, d’épouse ou de mère, c’est ce que j’ai vécu », a déclaré Cassano dans le communiqué. « Assez bon ne suffit pas quand il s’agit de choses qui comptent vraiment pour vous. »

Cassano sera reconnu et récompensé par le prix du membre exceptionnel du corps professoral auxiliaire lors d’un événement universitaire en août. La sélection finale est effectuée par le comité de sélection des membres exceptionnels du corps professoral du collège, qui est composé d’anciens récipiendaires du prix et d’administrateurs académiques.