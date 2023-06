Waubonnee annonce le membre exceptionnel du corps professoral 2023 – Shaw Local

Le Waubonee Community College a annoncé son membre exceptionnel du corps professoral 2023, le Dr Sheela Vemu, professeure agrégée de biologie. Elle a servi Waubonsee en tant qu’instructeur de biologie à temps plein depuis 2013.

Vemu est titulaire d’un doctorat en pharmacologie médicale et biologie moléculaire de la Chicago Medical School de l’Université de médecine et des sciences Rosalind Franklin. Ses ancêtres sont originaires du sud de l’Inde et leurs racines s’étendent dans toute la région. Pendant ses études en Asie du Sud-Est, elle s’est intéressée aux antibiotiques et à l’ethnopharmacologie. En tant qu’étudiant immigrant diplômé en STEM, Vemu a éprouvé des doutes et de la frustration. Cette expérience l’a motivée à concevoir une approche d’enseignement inclusive et centrée sur l’étudiant. Elle intègre l’apprentissage en équipe et des expériences scientifiques authentiques à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe.

« Je pense qu’il est très important de créer un environnement dans lequel mes étudiants se sentent suffisamment en sécurité pour dialoguer avec leurs pairs en posant des questions scientifiques », a déclaré Vemu dans un communiqué de presse.

Au début de chaque semestre à Waubonse, Vemu commence ses cours de biologie en partageant un slogan emprunté au Local Chicago Council on Science and Technology, « La science est pour tout le monde ». Elle le fait parce que cette idée met parfaitement en évidence l’importance de diversifier la future main-d’œuvre STEM d’Amérique. Cela crée également un espace accueillant pour les personnes curieuses des STEM mais qui peuvent se sentir découragées car elles n’ont pas encore vu de représentation diversifiée dans le domaine.

Elle croit fermement en la valeur de la curiosité et encourage ses élèves à découvrir et à apprendre sur le monde au-delà de sa classe. Elle fait un effort supplémentaire pour les exposer à des opportunités uniques, comme inviter le Dr Amal Tokars, directrice adjointe du Département de la santé publique de l’Illinois (IDPH), à leur parler de carrières potentielles en santé publique. Vemu s’engage à préparer ses étudiants à réussir dans l’enseignement supérieur, sur le marché du travail et dans la société.

« Mon espoir pour les étudiants est qu’ils quitteront ma classe non seulement avec les connaissances appropriées sur le sujet, mais aussi avec la capacité de réfléchir de manière critique à de nouvelles informations et de communiquer et d’évaluer ce contenu à l’avenir », a déclaré Vemu.

Elle voit ses élèves à travers une optique basée sur les forces plutôt que sur les déficits et cherche activement des moyens de les aider à surmonter les obstacles. Elle examine les éléments des expériences des élèves qu’elle peut contrôler ou aider à médiatiser, puis les aide à trouver le soutien supplémentaire dont ils ont besoin pour réussir. Vemu utilise des évaluations formatives et sommatives pour mesurer l’apprentissage des élèves, fournir un soutien personnalisé et encourager la métacognition et des habitudes d’étude efficaces. Elle utilise constamment des pratiques à impact élevé (HIP) pour cultiver un apprentissage approfondi et a intégré certaines expériences de recherche de premier cycle dans ses cours.

« La première chose pour l’esprit humain est d’être conscient », a déclaré Vemu. « Une fois que nous en sommes conscients, nous pouvons créer ces voies cognitives pour nous améliorer. »

Elle démontre constamment son engagement envers la réussite des étudiants en créant un environnement d’apprentissage inclusif dans les cours de laboratoire et de cours magistraux au collège. L’une des pratiques d’enseignement inclusives les plus importantes que Vemu intègre consiste à établir des relations mentor-mentoré avec ses élèves. Elle souhaite que les élèves pensent au-delà de sa classe et crée des opportunités en faisant appel à des experts en la matière dans divers domaines et disciplines.

Vemu promeut l’inclusivité en reconnaissant les contributions des scientifiques issus de groupes historiquement exclus. Elle offre à ses étudiants la possibilité d’en apprendre davantage sur les réalisations d’individus sous-représentés dans les domaines des STEM, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. Son influence se reflète dans le succès de ses étudiants actuels et anciens, dont beaucoup viennent de milieux sous-représentés et de la première génération. Depuis 2016, ils ont poursuivi des études supérieures, ont été intronisés dans des sociétés honorifiques, ont servi de tuteurs et ont trouvé un emploi dans les domaines STEM. Les conseils de Vemu ont également permis à ses étudiants de présenter leurs propres recherches lors de conférences professionnelles, de collèges et d’universités, et beaucoup ont reçu des bourses prestigieuses.

En plus du temps et du dévouement considérables que Vemu offre à ses étudiants, elle consacre également du temps et de l’expertise au développement des programmes. Elle a travaillé avec l’Association américaine des collèges communautaires (AACC) et la subvention Mentor Links de la National Science Foundation (NSF) conçue pour développer des programmes de formation de techniciens dans les domaines STEM. Vemu a également collaboré avec des collègues pour améliorer et mettre à jour le programme existant.

Vemu contribue largement à la communauté universitaire en dehors de son travail avec des collègues de la discipline. Dans ce rôle, elle a dirigé la cérémonie d’intronisation PTK (épeler en premier). Elle a siégé à de nombreux comités collégiaux et copréside régulièrement des initiatives étudiantes, des ateliers et des événements pour faire progresser les STEM. L’année dernière, elle a travaillé avec le centre de ressources Latinx de Waubonsee pour créer davantage de programmes centrés sur la représentation Latinx/e dans les STEM. Cet événement a présenté des experts qui ont partagé leurs expériences vécues et leurs parcours professionnels au sein des industries STEM et biotechnologiques.

Vemu sera reconnu et récompensé par le prix du membre exceptionnel du corps professoral lors d’un événement universitaire en août. La sélection finale est effectuée par le comité de sélection des membres exceptionnels du corps professoral du collège, qui est composé d’anciens récipiendaires du prix et d’administrateurs académiques.