Waubonnee accueille College Night sur le campus de Sugar Grove le 25 octobre – Shaw Local

Le Waubonee Community College accueillera College Night de 18 h à 20 h le mardi 25 octobre sur son campus Sugar Grove dans le centre universitaire et professionnel.

La soirée universitaire annuelle de Waubonnee est un événement gratuit conçu pour les étudiants, les parents et les résidents de la communauté afin d’obtenir autant d’informations que possible sur le choix d’un collège. Des représentants de plus de 100 collèges et universités publics et privés de partout au pays répondront aux questions en personne. Il y aura des présentations d’information sur des sujets tels que le choix d’un collège, le choix d’une majeure, l’aide financière et la façon de transférer facilement du Waubonee Community College pour terminer un baccalauréat dans un établissement de quatre ans choisi.

Les participants auront la possibilité de recevoir une visite du campus du campus de Sugar Grove. Pour plus d’informations sur College Night et pour confirmer votre présence à la visite du campus, visitez waubonsee.edu/collegenight.