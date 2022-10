Waubonee Community College annonce une croissance globale des inscriptions de près de 9% pour le semestre d’automne – Shaw Local

Le Waubonnee Community College a connu une croissance globale des inscriptions de près de 9% pour ce semestre d’automne 2022.

À mi-parcours du semestre, les inscriptions globales s’élèvent désormais à 9 069 étudiants, ce qui représente près de 1 000 étudiants supplémentaires par rapport à il y a un an, ont déclaré les responsables du collège dans un communiqué de presse.

Bien qu’il y ait une croissance de plus de 2 % du nombre de nouveaux étudiants à la recherche d’un diplôme crédité, les gains les plus importants concernent les étudiants du secondaire/à double crédit (+26 %) et les étudiants de l’éducation des adultes, les inscriptions à ce programme ayant plus que doublé (+113 %).

« Nous sommes ravis d’accueillir plus d’étudiants cet automne, dont beaucoup suivent des cours sur le campus pour la première fois depuis le début de la pandémie », a déclaré la présidente de Waubonee, la Dre Christine Sobek. « Nous sommes fiers de l’éducation accessible, équitable et innovante que nous proposons, et nous sommes très heureux de voir que davantage de résidents de la communauté en profitent à tous les âges et à tous les niveaux. »

L’inscription au semestre de printemps de Waubonsee commence le 7 novembre. Visitez waubonsee.edu/semestre pour plus de détails.