Waubonee annonce le prix Dre Christine J. Sobek pour administratrice exceptionnelle – Shaw Local

Jessica Moreno de Yorkville, doyenne du soutien académique au Waubonee Community College, a été sélectionnée comme première récipiendaire du prix Dr Christine J. Sobek d’administrateur exceptionnel. Moreno sert le collège depuis 2009.

Le prix a été créé par le conseil d’administration pour reconnaître et honorer la présidente émérite, la Dre Christine J. Sobek, à son départ à la retraite, pour son engagement, son dévouement et ses nombreuses années de services distingués en tant que présidente du Waubonee Community College.

Il reconnaît le leadership exceptionnel d’un administrateur du Waubonee Community College qui fait preuve d’un engagement exceptionnel à vivre et à amener les autres à vivre la vision et la mission du collège, ainsi qu’une approche de leadership véritablement transformationnelle. Ce prix récompense également un leader qui fait preuve d’une orientation stratégique dans la prise de décision, la résolution de problèmes, la résolution de conflits et la mise en œuvre de changements.

« C’est un honneur d’être reconnu. J’ai grandi mentalement et professionnellement à Waubonee, mais je n’ai jamais imaginé recevoir ce prix », a déclaré Moreno dans un communiqué de presse. « Je partage ce prix avec tous mes collègues qui le méritent. Nous travaillons sans relâche pour garantir que nos étudiants, nos professeurs et notre personnel se sentent vus, entendus et accueillis.

Il y a quatorze ans, Moreno a commencé à travailler à la réception du Student Center de Waubonee. Depuis, elle n’a cessé de progresser dans sa carrière en suivant les conseils de sa mère et modèle, Antonia Menez. Menez a inculqué à sa fille l’importance de laisser transparaître ses talents et son travail acharné.

Malgré la perte de sa mère cette année, Moreno continue de s’inspirer d’elle, la décrivant comme une héroïne qui n’a jamais porté de cape mais plutôt un port de chimio. Elle se souvient de la positivité et de la résilience inébranlables de sa mère, même face à une douleur atroce.

En tant qu’étudiante de première génération, Moreno a vécu son expérience universitaire sans conseils ni mentorat. Elle avait l’impression que ses années d’université s’étaient déroulées au hasard et qu’elle devait tomber sur des informations provenant de ses pairs. Moreno se souvient d’un cas où elle a failli manquer de postuler pour participer à l’admission, ce qui était l’une des nombreuses raisons qui l’ont poussée à poursuivre une carrière dans l’enseignement supérieur.

En tant que doyen du soutien académique de Waubonee, Moreno a assuré la direction de professeurs à temps plein et à temps partiel dans les domaines de la réussite universitaire, des mathématiques de développement et de l’anglais. Dans son rôle, Moreno supervise le tutorat et le soutien académique, y compris des initiatives telles que les coachs académiques, les navigateurs en ligne et les programmes spécialisés comme Quick Path de Waubonee et SmarterMeasure.

Moreno a une orientation stratégique marquée par l’excellence dans la prise de décision, la résolution des conflits et la mise en œuvre du changement. Sous la direction de Moreno, le collège a lancé l’initiative MyMaterials, qui a permis aux étudiants de réaliser d’importantes économies en leur fournissant des manuels et du matériel de cours abordables.