EAST LANSING, Michigan: Rocket Watts a marqué 23 points dans sa carrière et le n ° 8 Michigan State a commencé à plat contre Detroit Mercy, mais a évité une énorme surprise et a gagné 83-76 vendredi soir.

Les Spartiates (4-0) sont venus d’une victoire sur le No. 6 Duke.

Les Titans (0-1) ont joué à mi-chemin de la seconde moitié d’un match serré avec 10 changements de tête et neuf nuls avec cinq points. La dernière victoire de Detroit Mercys sur une équipe de top 10 sur route remonte à 1979 à Marquette.

Detroit Mercy était dirigé par Antoine Davis, qui a marqué 24 points sur 10 tirs sur 26. Matt Johnson a marqué 20 points dans sa carrière, Marquell Fraser a récolté 11 points et 12 rebonds et Bud Kuol a commis une faute sur les Titans avec 12 points.

Gabe Brown du Michigan a marqué 16 points, Aaron Henry a obtenu 12 points et 10 rebonds et Joey Hauser a ajouté 10 points.

NON. 9 CREIGHTON 93, ÉTAT DE KENNESAW 58

OMAHA, Neb.: Marcus Zegarowski et Ryan Kalkbrenner ont chacun marqué 14 points pour mener Creighton devant Kennesaw State.

L’entraîneur de Creighton, Greg McDermott, a marqué neuf points dans son banc en première mi-temps et 13 de ses joueurs ont obtenu des minutes dans un match qui a mené les Bluejays (3-0) avec 43 points.

Zegarowski, le joueur de pré-saison de Big East de l’année, a également eu quatre rebonds, quatre passes et deux interceptions.

Kalkbrenner, un étudiant de première année de 7 pieds de rechange, est sorti du sol 7 pour 8 alors que les Bluejays étaient sur une première course de 23-4. Il a eu six rebonds, bloqué deux tirs et a fait une bonne affaire dans ses 15 minutes.

Alex Peterson a mené les Owls (2-2) avec 14 points.

NON. 15 VIRGINIA 71, ÉTAT DE KENT 64, OT

CHARLOTTESVILLE, Virginie: Sam Hauser a marqué six de ses 18 points supplémentaires et la Virginie a survécu à Kent State.

Hauser a marqué les cinq premières prolongations alors que les Cavaliers ont gardé les Golden Flashes jusqu’à la dernière minute. Jay Huff a également clôturé avec 18 points et a récolté 11 rebonds pour Virginia (3-1), contrariée par San Francisco lors de son deuxième match cette saison.

Mike Nuga a marqué 20 points, Danny Pippen 13 et Justyn Hamilton 12 pour Kent State (1-1). La troisième tentative de Pippens depuis une plage de 3 points a traversé le filet au buzzer pour forcer la prolongation.

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25