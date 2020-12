DURHAM, Caroline du Nord: Rocket Watts a marqué 20 points et Julius Marble a eu un sommet en carrière de 12 à No. 8 Michigan State pour aider à battre le No. 6 Duke 75-69 mardi soir dans la Champions Classic.

Les Spartiates (3-0) traînaient 10 au début du match, mais ont terminé la première mi-temps avec une hausse de 13-4 pour prendre une avance de 37-33 à la mi-temps.

Michigan State a conservé le contrôle en seconde période, menant un énorme 16, avec un équilibre entre attaque et défense agressive et rebond.

Les Blue Devils (1-1) se sont ralliés tard et ont tiré moins de cinq dans la dernière minute. Ils ont commencé fort et ont mené 13-3 avant de lutter pour réussir ou arrêter des tirs. Duke n’a tiré que 32% du terrain, marquant cinq Spartiates à deux chiffres.

Joey Hauser avait 11 points et 10 rebonds pour l’État du Michigan. Aaron Henry a récolté 14 points, cinq rebonds, cinq passes, trois interceptions et trois blocs. Malik Hall a ajouté 10 points et 10 rebonds.

Matthew Hurt avait 21 points et 13 rebonds pour Duke, mais la recrue Jalen Johnson a été limitée à 11 points sur 4 tirs sur 11 après avoir marqué 24 à ses débuts à l’université.

Jaemyn Brakefield a marqué 11 points et Jordan Goldwire 10 points pour les Blue Devils.

GRANDE PHOTO

Michigan State: Tom Izzo a amélioré son record d’entraîneur à 3-12 contre les Blue Devils avec la première victoire des Spartans contre Duke, qui n’avait pas de fans bruyants au Cameron Indoor Stadium en raison de la coronavirus pandémie.

Duke: Le règlement pour les tirs sautés s’est avéré être un problème parce qu’ils ne sont tout simplement pas tombés de la nuit pour les Blue Devils, qui ont raté 14 de leurs 15 premiers 3 points.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

L’État du Michigan devrait continuer à grimper dans le Top 25 de l’AP, tandis que Duke pourrait glisser un peu.

SUIVANTE

L’état du Michigan accueille Détroit vendredi soir.

Duke accueille Bellarmin le vendredi soir.

duc a commencé fort 13-3

a pris

a mis six minutes à msu pour faire un deuxième coup

1 à 7 3 s

henry 4 points 2-6 fg

1-8 3s dans les 8 premières minutes

jalen jonson 15-7

3-15, 6 chiffre d’affaires

vers le bas 15-7

huaser deux fautes dans la moitié supérieure de la première mi-temps

8 points sur 16 en duc en FTS

16-9

msu mène à un autre godet, layup du bouclier de freinage 18-9 mi 1er

18-11

3-9 6 pts Henry

crochet en marbre 4 pts 18-13

faute flagrante 3 points de moins, et pas de deux lancers francs ou tir pour possession – peut-être un swing de 4 ou 5 points avec 7 minutes plus

Hauser de retour – rare

brakefiled 3 21-15, 6 pots 2-2 fg

Hauser 3, 23-18

25-18

25-20 missile

tirer un missile 25-22

chiffre d’affaires msu 8, duc 6

cavalier en marbre 8 pots, 37-31

reste 37-33

Courez 13-4 pour terminer la mi-temps

msu a clôturé son match précédent avec une course de 17-0 en première mi-temps contre la notre dame

27-22

27-24, Henry obtient – 8 points 4-11

29-24

29-26, salle Malik

liens fidèles à 29 ans

feu vert marbré… suivi de 10… 31-29 2-plus à gauche

msu jusqu’à 35-31 henry lay

2ème mi-temps

crochet gauche hauser 39-33

langford 3 42-33

4-13 sur 3s

duc 1-10 sur s

42-35

pose de missile 46-36

11 points

Henry Stal

flotteur de fusée 48-36

Hauser 3 51-36