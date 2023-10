Fox News’ Jesse Watters il a fait sauter un joint en co-animant Jessica Tarlov a déclaré qu’il n’y avait pas de « preuve irréfutable » Joe Biden aux relations commerciales à l’étranger, malgré un chèque de 200 000 $ adressé à Biden par son frère Jim Bidenen date du 1er mars 2018.

L’émission a déroulé du ruban adhésif sur le nouveau haut-parleur Mike Johnson indiquant que les républicains de la Chambre pourraient assigner à comparaître Chasseur Biden dans un avenir proche pour témoigner des entreprises commerciales de Hunter, dans lesquelles les conservateurs prétendent que son père et d’autres membres de sa famille étaient impliqués.

«Jessica et ses semblables disent depuis des années: ‘Eh bien, vous n’avez pas d’argent qui va directement sur le compte bancaire de Joe Biden.’ Très bien, alors maintenant nous avons un chèque de 200 000 $ d’une entreprise par l’intermédiaire du frère à Le compte bancaire de Joe», a déclaré Watters, poursuivant :

WATTERS : Ok, vous dites toujours que cela ne vient pas de l’étranger. C’était un prêt. OK OK. Que se passe-t-il si le prochain chèque provient d’un endroit vraiment mauvais, Jessica ? Et je veux dire vraiment mauvais. Et ça passe par Hunter ou James, et ça va directement sur le compte courant de Joe Biden ? Est-ce votre preuve irréfutable ? C’est ça ta preuve irréfutable, Jessica ? Parce que vous avez dit que c’était une preuve irréfutable si l’argent venait de l’étranger directement sur le compte bancaire de Joe Biden. Si un chèque sort à un moment donné de cette avenue, est-ce une preuve irréfutable ?TARLOV : Ok, donc deux choses — WATTERS : Oui ou non ?TARLOV : Non. WATTERS : Ce n’est pas le cas ? Waouh, ouah, ouah. Jessica ! Pendant un an, vous avez dit : « L’argent n’est jamais arrivé sur son compte bancaire ». Que se passe-t-il si je reçois un chèque sur son compte bancaire qui vient de l’étranger ? N’est-ce pas une preuve irréfutable ?