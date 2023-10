Watson de Browns ne s’entraîne toujours pas ; PJ Walker promu remplaçant | Actualités, Sports, Emplois

BEREA — En attendant que la blessure à l’épaule de Deshaun Watson s’améliore, les Browns ont jonglé avec leurs quarts en bonne santé.

Watson ne s’est pas entraîné de nouveau mercredi en raison d’une épaule droite contusionnée, laissant son statut en question pour le match de dimanche contre les 49ers de San Francisco, invaincus.

L’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, a de nouveau refusé de fournir de nombreux détails sur la blessure survenue lors d’un jeu en cours d’exécution lors de la victoire du 24 septembre contre le Tennessee.

Bien qu’il ait été médicalement autorisé à jouer la semaine suivante, Watson s’est absenté contre Baltimore – une décision qui a conduit à des théories sur qui a finalement pris cet appel, ainsi que sur la gravité de la maladie du QB.

Bien que tant de choses restent sans réponse, Stefanski a révélé que le quart-arrière vétéran PJ Walker – actuellement dans l’équipe d’entraînement – ​​avait devancé la recrue Dorian Thompson-Robinson en tant que remplaçant de Watson.

Si Watson ne joue pas contre les 49ers (5-0), Walker débutera pour les Browns (2-2) contre Thompson, qui a connu des débuts difficiles dans la NFL contre les Ravens le 1er octobre.

« J’avais juste l’impression que c’était la bonne décision pour l’équipe. » » dit Stefanski. « PJ est ici depuis plus d’un mois maintenant et il comprend mieux ce que nous faisons. »

Quant à Watson, il a raté son deuxième entraînement cette semaine en raison d’une coiffe des rotateurs contusionnée. Les Browns ont déclaré à plusieurs reprises que son épaule était structurellement intacte. Le joueur de 28 ans devait revenir cette semaine après le congé de l’équipe.

Cependant, il n’est toujours pas capable de lancer avec suffisamment de vitesse et Stefanski a déclaré que l’équipe attendrait aussi longtemps que nécessaire.

« Je m’en fiche si c’est la cheville, le genou, l’épaule, vous devez être capable de faire votre travail et vous devez être capable de fonctionner et d’être capable de faire tout ce qui vous est demandé pour jouer à votre poste », » dit Stefanski. « C’est donc vraiment ce dont il s’agit. En veillant à ce qu’il continue sa rééducation et qu’il parvienne à un endroit où il soit capable de faire son travail à un niveau élevé.

Watson rencontre normalement les journalistes mercredi pendant les semaines de match, mais il n’était pas disponible pour des entrevues avant l’entraînement. Il est resté dans le vestiaire pendant quelques minutes et a brièvement discuté avec un membre du personnel des relations avec les médias de l’équipe avant de récupérer des objets dans son box et de partir.

On a demandé à Stefanski si le statut de jeu de Watson pouvait être à nouveau indécis jusqu’au moment du match.

« Nous verrons comment se déroule la semaine » il a dit. « Je me concentre vraiment sur aujourd’hui. »

Les Browns tentent d’éviter une répétition de ce qui s’est produit il y a deux semaines. Bien que Watson ait été limité à l’entraînement avant le match contre les Ravens, l’équipe prévoyait qu’il débuterait contre son rival de division.

Mais lorsque Watson est arrivé au stade, il n’a pas pu lancer une passe à plus de quelques mètres et les Browns se sont tournés vers Thompson-Robinson, un choix de cinquième ronde de l’UCLA avec 48 départs universitaires en carrière.

Thompson-Robinson a lancé trois interceptions et a été limogé quatre fois, et sa performance a renouvelé les questions sur les raisons pour lesquelles les Browns ont échangé Joshua Dobbins, un remplaçant éprouvé, en Arizona.

Thompson-Robinson n’a jamais trouvé d’excuses et estime que sa deuxième sortie – quand elle arrivera – se passera mieux.

«Est-ce que j’aurais aimé avoir plus (de temps) ? Oui, mais c’est une excuse. Je pense que le simple fait d’apprendre à mieux gérer le jeu est un type de jeu différent dans la NFL par rapport à l’université. Comme c’est ma première expérience, j’ai certainement beaucoup à apprendre et j’ai retenu beaucoup d’éléments clés de ce match.

L’expérience de Walker dans la NFL devrait donner aux Browns plus de confiance face aux 49ers, qui viennent de battre Dallas 42-10.

Le joueur de 28 ans a obtenu une fiche de 4-3 en sept départs avec la Caroline au cours des trois dernières années.

« Avec un vétéran, il a joué quelques matchs. Il a gagné quelques matchs. il a dit. « Évidemment, PJ n’a pas 40 ans, mais il a joué quelques matchs. Il est dans le coin depuis un petit moment. Il a joué dans différents systèmes. Il se sent donc à l’aise avec ce que nous faisons ici.

REMARQUES:

Le partant C Ethan Pocic (poitrine, genou) a repris l’entraînement de manière limitée après s’être blessé contre Baltimore. … LG Joel Bitonio (genou), All-Pro DE Myles Garrett (pied) et TE David Njoku (visage, main) se sont tous absentés. Stefanski a déclaré que Bitonio était au jour le jour. Le repos de Garrett est préventif. Njoku a été brûlé dans un accident dans un foyer le 29 septembre, mais a joué deux jours plus tard. « C’est une blessure grave » » dit Stefanski. « Il y travaille. Il n’est pas encore prêt à participer à l’entraînement. Nous verrons comment cela se passera dans les prochains jours.







