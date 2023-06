Watford s’est vu offrir la chance de signer Victor Osimhen – propriétaire Gino Pozzo

Le propriétaire de Watford, Gino Pozzo, a affirmé que le club s’était vu offrir la possibilité de signer Victor Osimhen alors que l’attaquant était à Charleroi.

Osimhen vient de connaître sa campagne individuelle la plus réussie, l’attaquant marquant 31 buts dans toutes les compétitions et aidant Napoli à remporter son premier titre de Serie A en 33 ans.

L’international nigérian a rejoint Naples en 2020 depuis Lille mais avant cela, la partie française l’a signé depuis Charleroi.

Pozzo, 58 ans, a raconté L’athlétisme: « En fait, Osimhen nous a manqué, ils (Charleroi) nous l’ont proposé et nous ne l’avons pas pris. »

On dit qu’un certain nombre de clubs admirent Osimhen, avec L’athlétisme rapportant que Chelsea aime le joueur de 24 ans. Le Real Madrid et Manchester United ont également été liés au joueur.

Osimhen avait précédemment déclaré en mars que ce serait un « rêve » de jouer en Premier League.

« Je travaille si dur pour m’assurer de réaliser un jour mon rêve de jouer en Premier League, mais comme je l’ai dit, c’est un processus et je veux juste continuer sur cette lancée et continuer à bien faire. »

Watford, quant à lui, se préparera pour une autre saison dans le championnat après avoir terminé 11e en 2022-23.

