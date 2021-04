Watford rebondi vers le première ligue à la première fois de demander après une victoire 1-0 sur Millwall samedi promotion scellée.

La victoire de Brentford à Bournemouth plus tôt dans la journée signifiait que seuls trois points suffiraient pour que les hommes de Xisco Munoz soient promus aux côtés de Norwich, qui les a suivis la saison dernière. Le penalty précoce d’Ismaila Sarr a donné à Watford un départ parfait, mais ils ont dû résister à une finale nerveuse pour garantir leur place dans le prestige et la richesse de l’élite anglaise. Avant la nomination de Munoz le 20 décembre, la promotion automatique semblait peu probable après une baisse de forme sous Vladimir Ivic. Cependant, 17 victoires en seulement 24 matchs sous l’Espagnol ont aidé à amasser une avance de 10 points sur Brentford, qui n’a plus que trois matchs à jouer.

Les Bees ont maintenant au moins la garantie d’une place en séries éliminatoires avec Bournemouth, Barnsley et Swansea presque certains de les rejoindre dans la bataille pour la promotion finale.

Barnsley a pris neuf points d’avance sur Reading, septième, avec une victoire acharnée 1-0 sur Rotherham en difficulté grâce au but précoce de Carlton Morris.

Une semaine après avoir obtenu leur promotion, Norwich s’est rapproché du titre de champion avec une victoire de 3-1 aux Queens Park Rangers pour conserver leur avance de cinq points sur Watford avec deux matchs à jouer.

Xavi Quintilla, Max Aarons et Emiliano Buendia étaient sur la bonne voie pour les hommes de Daniel Farke à Loftus Road.

À l’autre bout du tableau, tous les trois derniers ont perdu pour donner un sursis au Derby de Wayne Rooney malgré la défaite 2-1 des Rams à domicile contre Birmingham.

Rotherham et Sheffield Wednesday, qui ont perdu 3-1 à Middlesbrough, sont toujours à quatre points de Derby, bien que Rotherham ait deux matchs en main pour tenter de combler cet écart.

En bas de tableau, Wycombe a été relégué de manière réaliste par une défaite 2-1 à Cardiff.

Les Wanderers sont à six points de Derby, mais ont également un écart de 13 buts pour combler la différence de buts.

