BATON ROUGE, Louisiane: Trendon Watford a marqué 18 points et n’a raté que deux des 12 tirs fautifs et LSU a contrôlé Louisiana Tech dès le départ dans une victoire de 86-55 dimanche.

Javonte Smart et Cameron Thomas ont chacun marqué 16 pour les Tigers (3-1), Darius Days 12 et Jalen Cook 10. LSU a terminé avec 26 pour 48 (54,2%) et a eu un avantage de rebond de 46-33.

Abandonnant leur premier match de la saison, les Bulldogs (3-1) ont eu du mal à trouver la cible, ne tirant que 28,8% (19 pour 66). Louisiana Tech a raté 24 des 29 tentatives de tir à trois points.

À l’extérieur de la banque, l’étudiant de première année Kenneth Lofton Jr. Louisiana Tech avec 17 points et 12 rebonds pour enregistrer le deuxième double de sa courte carrière. Les cinq premiers des Bulldogs ne représentaient que 20 points combinés pour en tirer 7 pour 38.

Les jours ont enterré trois 3 sur des possessions consécutives et la course de 9-3 a brisé un match nul de 5 tous qui a envoyé les Tigres sur leur chemin.

Smart a frappé un sauteur 3 jours et Thomas quelques lancers francs pour une avance de 22-10 avec 8:55 avant la mi-temps. Les Tigers ont pris une avance de 43-24.

Avant dimanche, les Bulldogs et Tigers avaient eu deux combats compétitifs au cours des deux dernières années.

LSU a battu les Bulldogs 74-67 à Baton Rouge en 2018 et 83-70 dans le match d’exhibition Hoops 4 Disaster Relief à Ruston l’année dernière.

