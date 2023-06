Watford en pourparlers pour signer Callum Styles et Cho Gue-Sung

Watford est en pourparlers pour signer le milieu de terrain de Barnsley Callum Styles et l’attaquant de Jeonbuk Hyundai Motors Cho Gue-Sung.

Watford reste dans les négociations sur la structure et les détails d’un accord pour amener Cho au club, mais les conditions personnelles sont considérées comme acceptables.

Les frais n’ont pas encore été convenus entre Barnsley et Watford pour Styles, qui jouait auparavant sous la direction de l’entraîneur-chef de Watford Valerien Ismael à Barnsley lors de la campagne 2020-21.

Le joueur de 23 ans a encore deux ans sur son contrat Barnsley, après avoir signé un nouveau contrat l’été dernier avant de rejoindre Millwall en prêt.

Styles a passé la saison 2022-23 à Millwall et a disputé 22 championnats pour le club. Millwall conserve également un intérêt pour le milieu de terrain.

Interrogé sur Styles plus tôt ce mois-ci, le PDG de Barnsley, Khaled El-Ahmad, a tenu à souligner le contrat à long terme qu’il a signé l’été dernier, mais a déclaré que des discussions auraient lieu sur son avenir immédiat et n’a pas exclu de le vendre cet été.

« Pour moi, c’est assez simple. Il a signé un contrat de trois ans et a deux ans sur son contrat et nous commençons la pré-saison le 26 juin et il fera rapport à la pré-saison », a déclaré El-Ahmad.

« Peut-être avec quelques jours de congé supplémentaires car il sera avec l’équipe nationale. Mais je ne vois aucune différence entre Styles et aucun autre joueur de notre club. C’est un joueur de Barnsley et nous discuterons de la meilleure opportunité ou solution disponible pour le club – qu’il revienne ou qu’il le vende. À partir de maintenant, c’est un joueur du Barnsley FC.

Styles a été sélectionné 10 fois par la Hongrie au niveau international. Le fait qu’il soit un joueur européen est également une perspective attrayante pour Watford étant donné les liens du club avec l’Udinese, propriété de Pozzo.

Barnsley a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par L’athlétisme.

Cho a représenté la Corée du Sud 23 fois au niveau international senior et faisait partie de l’équipe de son pays pour la Coupe du monde 2022, marquant deux fois contre le Ghana en phase de groupes.

S’il est terminé, le joueur de 25 ans serait le deuxième ajout de Watford au mercato estival, le club ayant déjà conclu un accord pour signer Rhys Healey sur un transfert gratuit après la conclusion de son contrat à Toulouse.

Watford a commencé la pré-saison aujourd’hui avant la campagne 2022-23 sous le nouvel entraîneur-chef Ismael.

Le club a terminé 11e du championnat la saison dernière après sa relégation de la Premier League la saison précédente.