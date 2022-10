Watford 4 – 0 Luton

Watford a revendiqué le droit de se vanter local avec un démantèlement 4-0 des voisins proches de Luton dans le championnat.

Les buts en première mi-temps de Keinan Davis et William Troost-Ekong ont donné le ton et le destin des visiteurs a été scellé lorsque le gardien Ethan Horvath a offert un tiers à Joao Pedro avant qu’Ismaila Sarr ne complète la déroute.

Le remplaçant des Hatters, Gabriel Osho, a ensuite vu rouge tard pour un terrible défi sur Ken Sema.

Les deux matchs se sont terminés par des victoires 1-0 à domicile il y a deux saisons, lorsque Watford a été promu en Premier League, mais c’était le premier derby de M1 regardé par les supporters depuis 2006.

Luton a commencé une descente dans le football hors championnat peu de temps après, mais est arrivé à Vicarage Road en tant qu’équipe de forme grâce à sept matchs sans défaite. Watford, en revanche, avait perdu trois de ses quatre précédents.

Les Hornets ont également été durement touchés par des blessures, notamment une jambe cassée à Millwall en milieu de semaine pour le milieu de terrain Imran Louza, mais ont marqué avec leur première attaque à la troisième minute.

Sarr a joué Hassane Kamara sur la gauche et Davis a converti un centre dans la surface de réparation de six mètres qui était derrière lui avec un coup de jambe impressionnant.

Allan Campbell a saisi une occasion instantanée d’égaliser à quelques centimètres de large avant que Luke Freeman n’envoie une tête droite au gardien Daniel Bachmann.

Le capitaine de Luton Sonny Bradley a été réservé pour un défi de taille sur Pedro avant que Horvath ne doive se placer derrière un effort dévié d’Edo Kayembe.

Une autre chance de niveler a disparu 10 minutes avant la pause cependant quand Elijah Adebayo, choisi par Freeman, s’est dirigé vers la barre.

Cela devait s’avérer coûteux car bien que Horvath ait refusé une seconde à Davis avec un bloc, Troost-Ekong a fait 2-0 dans le temps additionnel. Davis et Sarr ont tous deux défié Bradley pour un ballon au poteau arrière et c’est tombé sur le défenseur des Hornets pour un tap-in à distance incontournable.

Bradley a été remplacé à la pause par Osho, qui a récupéré une chance décente au deuxième poteau.

Encore une fois, ce fut un échec coûteux car Pedro ne se trompa pas sur la terrible erreur de Horvath à la 57e minute. Davis a mis le gardien sous pression et l’Américain l’a passé directement au Watford No 10, qui n’a eu qu’à se stabiliser sur le bord de la surface et localiser le filet.

Davis a dû se blesser pendant les 20 dernières minutes environ, Bachmann refusant à Jordan Clark un but de consolation sur un entraînement bas.

Watford a refusé de lâcher prise et lorsque Luton a cédé le ballon dans sa propre moitié de terrain, Sarr a échappé à deux challengers pour se classer quatrième à la 79e minute.

La discipline de Luton a disparu quand Osho s’est vu montrer un rouge direct pour un retrait de la ligne de touche de Sema à sept minutes de la fin.