Watford 2 – 1 Norwich

Watford a renoué avec la victoire sous Slaven Bilic en battant Norwich 2-1 dans le championnat Sky Bet samedi soir.

Imran Louza a répondu à un penalty raté au début en donnant les devants aux Hornets à Vicarage Road, tandis que Keinan Davis a rapidement doublé leur avance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Imran Louza rattrape son penalty raté plus tôt avec une finition brillante pour Watford.



Josh Sargent en a ensuite retiré un pour Norwich, mais ils n’ont pas pu se mettre au niveau car ils ont raté la chance de monter en tête du tableau. Ils tombent au troisième rang après que Burnley ait gagné plus tôt dans la journée pour les dépasser et Sheffield United au sommet.

Pour Bilic, c’était une victoire bien nécessaire après des défaites consécutives, alors que Watford est passé à la 10e place du tableau.

Watford s’impose à Vicarage Road

Louza a eu l’occasion de donner l’avantage à Watford après 13 minutes lorsqu’Ismaila Sarr a été renversé dans la surface par Liam Gibbs, mais Angus Gunn a effectué un brillant arrêt bas à sa gauche pour le priver du point de penalty.

Gunn n’a eu aucune chance de le garder à 18 minutes, cependant, alors que Louza a frappé à la volée après un travail brillant de Sarr, enfonçant le ballon dans le sol et à travers le gardien de but pour donner l’avantage à Watford.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Keinan Davis retrouve le chemin des filets pour Watford



Sarr a également été l’instigateur du deuxième de Watford. À la 31e minute, sa course et son ballon ont finalement trouvé son chemin vers Davis à quelques mètres, qui a pris une touche et a trouvé le fond du filet.

Sur le coup de la mi-temps, Norwich a retrouvé son chemin dans le match, alors que Kieran Dowell avançait et trouvait Sargent au bord de la surface, et il dirigeait un tir bas juste à l’intérieur du poteau proche de Daniel Bachmann.

Norwich a poussé pour égaliser en seconde période et a été très proche de le trouver à la 55e minute alors que le ballon tombait sur Grant Hanley dans un corner, mais il ne pouvait que secouer la barre transversale à bout portant.

Homme du match : Ismaila Sarr

Trop bien pour le championnat. Il n’a pas été inscrit sur la feuille de match, mais il a obtenu un penalty, obtenu une brillante passe décisive et son travail a créé le deuxième de Watford. Avec lui sur le côté, les Hornets ont toujours une chance.

Et après?

Norwich est de retour en action mardi soir alors qu’il accueille Luton lors d’un coup d’envoi à 19h45, en direct sur Sky Sports Football Bouton Rouge et le Application Sky Sports. Watford se rendra à Millwall mercredi soir lors d’un coup d’envoi à 20 heures, en direct sur Sky Sport Football.