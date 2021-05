Watford 2 – 0 Swansea

Les buts d’Andre Gray et d’Isaac Success en deuxième période ont aidé Watford à faire ses adieux au Sky Bet Championship avec une victoire 2-0 sur les espoirs de promotion Swansea.

Les chances étaient rares à Vicarage Road, mais Xisco Munoz a vu son équipe améliorer sa performance après la pause pour conclure la saison régulière sur un autre sommet.

Swansea espère les rejoindre en Premier League et a découvert qu’ils affronteront Barnsley lors des barrages, le match aller se déroulant le 17 mai à Oakwell.

Watford a fait six changements par rapport à la défaite du week-end dernier à Brentford et Ben Foster a été rappelé pour sa première apparition depuis la précédente rencontre entre les équipes en janvier.

Image:

Andre Gray (centre) de Watford célèbre le premier but du match de son équipe



L’ancien anglais était le plus occupé des deux gardiens de but lors des premiers échanges alors que le premier Andre Ayew le testait sous un angle serré avant d’être contraint à un autre arrêt fin pour refuser à Matt Grimes de 20 mètres à la 19e minute.

Swansea avait déjà la garantie d’une place pour les barrages et, de manière quelque peu surprenante, le patron Steve Cooper a joué à la fois à Ayew et à Chelsea, Marc Guehi, alors que le duo ne revenait que de blessures aux ischio-jambiers et à l’aine cette semaine.

Avec une promotion obtenue le mois dernier et un XI très changé, les hôtes étaient décousus en attaque et après avoir perdu quelques situations prometteuses, à la fin de la demie, Philip Zinckernagel a tenté sa chance à distance mais n’a pas réussi à atteindre la cible.

Une frappe de Ken Sema tranchée large pour un lancer résumait la qualité exposée à chaque extrémité du terrain lors de l’ouverture 45, car elle restait sans but à la pause.

L’impasse aurait dû être brisée cinq minutes après le début de la deuxième période, mais Liam Cullen s’est recroquevillé après une passe de l’attaquant des Swans Jamal Lowe.

Lowe a été de nouveau impliqué peu de temps après avec un dribble dangereux sur le terrain avant de préparer Jay Fulton pour une chance qui a été déviée.

Cela s’avérerait crucial car le premier match est finalement arrivé à la 56e minute et il est allé aux hôtes avec leur premier tir cadré.

Gray a commencé et terminé le mouvement, avec une merveilleuse passe par l’extérieur de sa botte vers la gauche où Sema a livré un centre alléchant dans la zone dans laquelle le numéro 18 de Watford s’est inscrit pour son cinquième but de la saison.

Le défenseur de Swansea, Guehi, avait légèrement touché le centre et cela signifiait que Gray en savait peu sur le but, mais cela a couronné une excellente semaine pour l’attaquant après que la fiancée Leigh-Anne Pinnock a révélé mardi qu’elle était enceinte de leur premier enfant.

Xisco a présenté Will Hughes et Joao Pedro peu de temps après, tandis que son homologue Cooper a enlevé certains de ses hommes clés comme Ayew et Grimes avec un œil sur les play-offs.

Troy Deeney a entamé la procédure pour le buteur Gray avec 18 minutes à jouer dans ce qui pourrait être la dernière apparition des deux joueurs pour Watford, avec leur avenir respectif incertain.

Wayne Routledge a failli gâcher l’adieu des Hornets au deuxième rang, mais son faible entraînement a été dévié par Christian Kabasele avant que l’équipe locale ne termine la victoire avec une seconde.

Freddie Woodman avait réalisé un superbe arrêt pour refuser à Achraf Lazaar quelques minutes plus tôt, mais n’avait pas de réponse à Success, qui a fracassé la demi-volée à la 88e minute pour ajouter de la brillance à la victoire de Watford.