Watford 1 – 2 Swansea

Le premier match à domicile de Slaven Bilic en tant que manager de Watford s’est soldé par une défaite alors que la tête de Ben Cabango dans le temps d’arrêt a valu à Swansea une victoire 2-1 dans le championnat Sky Bet.

Le défenseur a dirigé à la maison le coup franc de Ryan Manning huit minutes après un total de 20 supplémentaires après la panne de l’équipement de communication des officiels, obligeant les joueurs à quitter le terrain.

Ismaila Sarr a renvoyé Watford devant mais Olivier Ntcham a égalisé après la mi-temps pour jeter les bases des célébrations retardées.

Bilic, l’ancien manager de West Ham et West Brom, avait remporté une victoire 4-0 à Stoke dimanche lors de son premier match en tant que successeur de Rob Edwards.

Swansea a pris le départ le plus vif mais Ntcham, remis sur le côté après un but du banc lors de la victoire 3-2 de samedi à West Brom, a coupé large après que son coup franc ait rebondi sur le mur.

Ntcham a ensuite été abattu par un dégagement droit dans son visage, le jeu étant arrêté pendant plusieurs minutes afin qu’il puisse se faire soigner.

Watford a trouvé impossible d’enchaîner des passes significatives lors des échanges d’ouverture, abandonnant la possession sous la moindre pression.

Enfin, Keinan Davis, l’attaquant prêté d’Aston Villa, a donné de quoi crier aux supporters locaux en trouvant de l’espace sur la gauche de la surface, mais le gardien de but de Swansea, Steven Benda, a pu parer son entraînement bas.

L’amélioration a été instantanée pour l’équipe de Bilic puisque Sarr leur a donné une avance à la 34e minute. Davis a nourri Ken Sema sur la gauche de la surface et sa touche a embrouillé Kyle Naughton. Le ballon de Sema à travers la surface a été expédié proprement par Sarr devant son marqueur pour un 28e but lors de son 100e match pour Watford.

Swansea pensait avoir égalisé trois minutes avant la pause lorsque le gardien de Watford, Daniel Bachmann, a renversé le coup franc de Matt Grimes, mais Michael Obafemi était hors-jeu lorsqu’il a converti le rebond.

Les visiteurs de Russell Martin ont remercié Nathan Wood quelques secondes plus tard lorsque Yaser Asprilla a volé Naughton et contourné Benda pour voir son tir bloqué sur la ligne.

Ntcham a vu un tir dévié derrière au début de la deuxième période alors que Swansea cherchait à revenir dans le match une fois de plus.

Et exactement la même combinaison les a vus égaliser à la 52e minute lorsque Grimes a bondi en avant et a trouvé l’ancien attaquant du Celtic dans l’espace pour un tir qui a touché le défenseur des Hornets Christian Kabasele.

Benda a sauvé Swansea avec 20 minutes à faire avec un bloc intelligent pour empêcher Hassane Kamara à bout portant après que la passe de Sarr ait rebondi sur l’arrière gauche. Davis s’est écarté peu de temps après alors que Watford maintenait la pression.

Avec moins de 10 minutes restantes du temps réglementaire, le jeu a été interrompu lorsque les officiels ont réalisé que leur équipement de communication ne fonctionnait pas.

Le jeu a finalement repris et c’est Swansea qui a fini par célébrer lorsque Cabango a planté une tête franche sur le coup franc de Manning devant Bachmann à la huitième minute du temps additionnel.

Il y avait encore du temps pour la polémique lorsque les joueurs de Watford, convaincus qu’ils auraient dû avoir un penalty, ont d’abord entouré Robinson puis un juge de ligne, mais leurs appels n’ont pas abouti.

Ce que les gérants ont dit…

de Watford Bilic slave: “C’est une situation qui n’arrive pas très souvent, je ne veux pas dire que c’est la raison pour laquelle nous avons perdu le match, je pense que cela a affecté les deux équipes.

“De toute façon, nous manquions de joueurs et maintenant nous avons plus de blessures. Toute la ligne défensive n’était pas normale. Cela n’aurait pas dû arriver de toute façon. Beaucoup de buts viennent de coups de pied arrêtés mais le gars était seul au milieu, ça C’est très difficile à accepter. Vous ne pouvez pas blâmer les joueurs qui sont entrés, mais nous avons perdu la forme que nous avions en première mi-temps.”

Swansea Russel Martin: “Je suis tellement content pour lui. Ben aurait dû avoir un but avant maintenant mais c’était une tête brillante. C’est un guerrier qui commence à développer d’autres traits et s’il marque plus de buts ce sera tant mieux pour nous .

“Je pense qu’ils ont très bien géré la situation. Ils ont très bien communiqué, ce n’était pas une situation facile pour eux. Notre message aux joueurs était de rester courageux.”