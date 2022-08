Watford 1 – 0 Sheff Utd

Watford a marqué son retour au championnat et le premier match de compétition de Rob Edwards aux commandes avec une victoire 1-0 sur Sheffield United lundi soir.

Le seul but d’une rencontre engageante lors d’une nuit humide à Vicarage Road est survenu après 56 minutes, lorsque Joao Pedro a balayé à la fin d’une contre-attaque habile.

L’attaquant adolescent Daniel Jebbison a eu la meilleure chance des Blades lorsqu’il a forcé Daniel Bachmann à pousser un tir au-dessus de la barre juste avant la pause, mais une fois que les visiteurs ont pris du retard, ils n’ont jamais vraiment semblé capables de répondre.

Comment Watford a récolté trois points sous les projecteurs

Image:

Joao Pedro a marqué le seul but du match à Vicarage Road





Chaque équipe aborde le match d’ouverture d’une saison avec l’intention de commencer par une victoire, mais pour ces deux équipes, il y avait encore plus d’élan compte tenu de la manière dont leurs campagnes respectives s’étaient terminées.

Le retour de Watford dans l’élite a été ponctué par deux nouvelles nominations à la direction et s’est terminé par une relégation, tandis que l’impressionnant renouveau des Blades sous Paul Heckingbottom a été interrompu par Nottingham Forest en demi-finale des barrages.

Joao Pedro donne la tête à Watford contre Sheffield United.



La fin emballée s’est tue après cinq minutes quand Ismaila Sarr a ondulé le filet latéral après avoir été libéré par Emmanuel Dennis et les hôtes ont continué à créer des ouvertures après cela, bien que Dennis ait regardé le ciel avec frustration à de nombreuses reprises, incapable de secouer la rouille. de pré-saison.

Joao Pedro a ensuite forcé un arrêt bas de Wes Foderingham avec une tête effleurée, mais la meilleure chance de la mi-temps est revenue à Sheffield United sur le coup de la mi-temps alors que le premier tir nonchalant de Jebbison après un contre effréné a été renversé par Bachmann. .

Image:

La nouvelle signature de Watford, Mario Gaspar, était présent à Vicarage Road lundi soir





Le moment décisif est venu 10 minutes après le redémarrage – et il est allé en faveur de Watford. Le ballon a été travaillé sur la droite après un contre rapide, Ismaila Sarr récupérant une passe de Dennis et la posant sur une plaque pour que Joao Pedro ramène à la maison.

Heckingbottom a présenté Billy Sharp tardivement pour essayer de forcer un point, tandis que son homologue a fait ses débuts pour l’ancien barcelonais Rey Manaj, mais avec des défenses en tête dans les phases finales, le match a été réglé par le but solitaire.

Homme du match – João Pedro

Emmanuel Dennis de Watford pense que son équipe a été brillante contre Sheffield United.



Lee Hendrie de Sky Sports :

“Je pense que Joao Pedro a été excellent du début à la fin ce soir. Il a dominé le classement des passes les plus réussies dans le dernier tiers, a marqué le but et son mouvement et son énergie étaient impressionnants. Il sera un grand joueur pour Watford cette saison, je se sentir.”

Ce que les gérants ont dit…

Le manager de Watford, Rob Edwards, se dit très très heureux après que son équipe ait battu Sheffield United un à zéro



de Watford Rob Edwards: “C’est génial. Les émotions sont fortes et je suis vraiment content des joueurs. Je voulais voir de l’intensité ce soir, je voulais voir un engagement et une solidarité. C’est ce que nous avons demandé et je pense que nous l’avons également vu.

“Si je suis critique, quand nous avons eu l’élan en seconde période, je pensais que nous pourrions peut-être être un peu plus impitoyables et marquer ce deuxième but, mais nous ne l’avons pas fait. Mais je pense que nous avons fait preuve de beaucoup de résilience pour voir le match alors. Dans l’ensemble, je suis très, très satisfait.

Le manager de Sheffield United, Paul Heckingbottom, a déclaré qu’il était vraiment déçu du but pour plusieurs raisons.



Sheffield United Paul Heckingbottom: “Les garçons ont tenu bon, mais une grande partie de notre jeu se passe en dehors des défenseurs centraux et il nous en manque trois. Les joueurs sur le terrain se sont bien adaptés. Il n’y avait rien dans le match en première mi-temps. Nous connaissions leurs menaces viendrait sur le comptoir, ce qu’ils ont fait, alors que nous voulions contrôler le jeu avec le ballon, ce que nous avons fait dans les sorts.

“La seule critique est probablement que nous étions un peu timides et réticents à mettre le ballon dans la surface et que tous nos sous-marins attaquaient des joueurs. Nous avons perdu la forme et l’équilibre, si vous voulez, en mettant tous les joueurs attaquants sur le Cela a été quelques jours difficiles, mais nous ne laisserions jamais cela être une excuse – nous sommes venus ici pour gagner.”

Et après?

Sheffield United accueillera Millwall à Bramall Lane à 15 heures le samedi 6 août, tandis que Watford se rendra aux Hawthorns pour affronter West Brom à 20 heures le lundi 8 août.