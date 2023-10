WATERTOWN – Watertown est hors d’eau. Les réservoirs de la ville ont été épuisés et tout ce qui reste est ce qu’il y a dans les canalisations, a déclaré le maire Jeffrey M. Smith peu après 14 heures jeudi.

« À ce stade, je doute que quiconque ait de l’eau. » » a-t-il déclaré en soulignant que les étages supérieurs du centre médical Samaritan n’avaient pas d’eau et que les étages inférieurs n’en avaient qu’un filet. « Les réservoirs sont vides. »

Ce pire scénario s’est produit depuis tôt ce matin, lorsqu’une conduite principale d’eau s’est brisée juste à l’extérieur de l’installation de traitement principale de la rue Huntington.

Le maire Smith a déclaré qu’il y avait deux tuyaux qui sortaient de l’installation, l’un de 16 pouces de diamètre et l’autre de 26 pouces de diamètre. Et la redondance des canalisations pourrait bien être le plus gros problème à ce stade. « Le problème est qu’il y a des connexions croisées pour la redondance, mais les vannes d’arrêt, à cause de la pression, sont tombées en panne. »

Cela signifie que les deux conduites qui relient les deux réservoirs de la ville, qui contiennent ensemble huit millions de gallons d’eau, ont dû être entièrement fermées. Ainsi, à partir de minuit environ, chaque chasse d’eau, chaque douche ou autre utilisation de l’eau était un peu plus retirée des réservoirs. Quatorze heures plus tard, ils étaient vides.

Les équipes municipales travaillent sur ce problème depuis plus de 12 heures sans en voir la fin.

« Ils s’efforcent d’identifier où se trouve la faille, car ils n’ont pas pu y accéder », dit Smith.

Smith a déclaré vers 12h30 que la pause réelle n’avait pas été accédée. D’autres ont déclaré, et les photos le confirment, que la zone de la cassure est inondée et que l’eau ne peut pas être pompée assez rapidement pour résoudre le problème à la racine.

Le maire Smith a déclaré qu’une fois que la brèche sera accessible et réparée, il faudra 24 à 36 heures pour remplir le système, y compris deux réservoirs contenant chacun trois millions et cinq millions de gallons.

« Nous ne savons pas quelles pièces sont cassées, nous ne savons pas ce dont nous avons besoin et nous ne savons pas si nous les avons toutes ou non. » dit le maire.

A midi, certains habitants de la ville étaient déjà sans eau.

La surintendante des eaux, Vicky Murphy, a déclaré que certains résidents avaient complètement perdu le service d’eau parce que l’un des réservoirs de la ville était à sec et que l’autre le serait bientôt.

Le directeur municipal, Kenneth A. Mix, a averti vers 11 heures du matin que les niveaux d’eau baissaient dans les réservoirs.

Le plus grand réservoir a une capacité de cinq millions de gallons d’eau, tandis que le plus petit peut en contenir trois millions. On ne sait pas lequel est vide. Il n’est pas non plus clair quelles parties de la ville sont desservies par les réservoirs, ni si leur écoulement est connecté.

La ville est au courant d’une fuite dans le système de réservoir qui perd environ 500 000 gallons par jour et essaie de trouver une solution, a déclaré Mix.

Mix, dans un avis de conservation obligatoire de l’eau publié jeudi matin, a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune utilisation d’eau inutile jusqu’à nouvel ordre, et que toute l’eau devrait être bouillie avant d’être consommée.

Le surintendant des travaux publics, Patrick Keenan, a déclaré que les équipes ont isolé les vannes mais ne peuvent pas commencer l’excavation en raison de la quantité d’eau dans le trou où elles travaillent.

« Nous savons où il se trouve mais nous ne pouvons pas y accéder » il a dit.

La ville ne sait toujours pas combien de temps il faudra pour effectuer les réparations.

La rupture majeure de la conduite principale d’eau s’est produite dans la nuit devant l’usine de traitement des eaux et sur le boulevard Eastern et les rues Huntington.

La rupture se situe au niveau d’une conduite d’eau qui sort de l’usine de traitement des eaux et mène aux réservoirs, a déclaré Mix.

Il a reçu un appel à ce sujet vers 00h45.

Mix, qui était sur les lieux de l’effraction tôt jeudi matin, a déclaré que la ville devait déterminer si elle disposait de pièces de rechange et qu’elle informait les entreprises de les obtenir si elle ne les avait pas, a-t-il déclaré.

Smith a déclaré que la ville envisageait d’aménager un emplacement au parc des expositions de Watertown pour disposer d’eau potable en bouteille.

Il n’est pas encore mis en place, mais Smith a déclaré qu’ils y travaillaient. La gestion des urgences de l’État était à l’hôtel de ville jeudi après-midi et coordonnait les ressources.

Le maire a déclaré qu’il pensait que l’un des problèmes était une vanne et que Fort Drum apportait son aide.

«Ils ont été un bon partenaire» il a dit.

Il a également déclaré qu’il avait parlé avec les responsables de Fort Drum et qu’ils travaillaient également à la mise en place d’un système mobile de traitement de l’eau qui pourrait être installé derrière l’arène. Ils traiteraient l’eau et disposeraient d’eau traitable sur place qui serait à la disposition des résidents.

« Ils sont là-dessus et cherchent actuellement à apporter quelque chose », il a dit.

Le district scolaire de la ville a renvoyé les élèves chez eux en raison de la situation.

La rupture de la conduite principale d’eau affecte également Fort Drum, la ville de Watertown, Pamelia, Champion et l’eau fournie par la Development Authority de New York.

Stephen A. Jennings, directeur adjoint de la santé publique du service, a déclaré que les infirmières de soins à domicile contactent chaque patient pour le sensibiliser à l’urgence et évaluer les besoins qui pourraient en résulter. Un patient peut demander, par exemple, de l’eau en bouteille ou une aide pour déménager dans une résidence en dehors du système de distribution d’eau de la ville qui dispose d’eau. M. Jennings a déclaré que le service resterait en place « communication constante » avec les patients tout au long de l’urgence.

La porte-parole de Fort Drum, Julie Halpin, a déclaré qu’en raison des problèmes d’eau dans la ville, la base militaire est passée à son propre approvisionnement hier soir et approvisionne désormais la base militaire avec de l’eau provenant à 100 % des puits de Fort Drum.

Une fois le problème résolu, Fort Drum reviendra à la manière dont il recevait son eau auparavant, en mélangeant partiellement l’eau de la ville avec sa propre eau.

Halpin a déclaré qu’il n’y avait aucun problème d’eau à Fort Drum.

À un moment donné, les équipes de l’eau et des travaux publics attendaient que National Grid identifie l’emplacement des services publics souterrains avant de pouvoir commencer les travaux pour résoudre le problème, a déclaré Mix.

Les résidents doivent faire bouillir l’eau avant de l’utiliser, citant la faible pression de l’eau sortant des robinets, a déclaré Mix.

Le service d’incendie de la ville est préparé autant que possible en cas d’incendie, a déclaré le chef Matthew R. Timerman.

Un groupe de travail sur les camions-citernes a été organisé dans les départements du comté pour envoyer leurs camions-citernes à la ville, a-t-il déclaré.

Fort Drum a fourni un camion-citerne contenant 3 000 gallons d’eau et le service d’incendie de Watertown dispose d’un camion-citerne supplémentaire de 750 gallons.

Les pompiers lanceraient une première attaque si un incendie se déclarait, mais devraient ensuite se retenir si un incendie grave se déclarait, a expliqué le chef.

« Nous sommes vraiment en retard en cas d’incendie grave » » dit Timerman.

Le centre médical Samaritan est fermé aujourd’hui pour les rendez-vous des patients dans toutes ses cliniques et a ouvert ses portes « protocole de perte d’eau » selon le site Web de Samaritan.

« Nous suivons notre plan d’opérations d’urgence en cas de perte d’eau tel que conçu et avons des équipes en place pour nous aider à surmonter cette perturbation des opérations », selon le site Internet.

Samaritain se réserve également l’usage de l’eau. Le centre médical utilise de l’eau en bouteille et des sacs de glace pour les patients hospitalisés. Le service de blanchisserie est fermé pour la journée. Les patients ne reçoivent que des bains au chevet. Les rendez-vous peuvent être reportés à une date ultérieure.

Le comté de Jefferson a fermé ses bureaux, à l’exception de ceux du shérif et des services routiers, ce matin.

Les responsables de la ville ont expliqué quoi faire pour faire bouillir de l’eau.

Portez l’eau du robinet à ébullition, faites-la bouillir pendant une minute et laissez-la refroidir avant de l’utiliser. Ou utilisez de l’eau en bouteille certifiée pour la vente par le ministère de la Santé de l’État de New York. L’eau bouillie ou en bouteille doit être utilisée pour boire, faire de la glace, faire la vaisselle, se brosser les dents et préparer des aliments jusqu’à nouvel ordre.

La station d’épuration de la ville a la capacité de traiter 15 millions de gallons par jour. Des améliorations à l’usine et aux conduites d’eau ont été en cours récemment, avec des millions de fonds de l’American Rescue Plan Act alloués au remplacement des petites conduites d’eau qui passent sous certaines rues de la ville qui subissaient des coupures régulières.

Cette année, la ville a alloué 6,6 millions de dollars en vertu de l’American Rescue Plan Act à neuf projets de conduites d’eau principales, remplaçant des canalisations datant de plus de 100 ans. Au cours de la saison, 20 102 pieds, soit 3,8 milles de nouveaux tuyaux en acier, devaient être installés.

Selon les données de la ville, il y a eu plus de 66 ruptures de conduites d’eau au fil des ans dans les zones en cours de mise à jour.

Dans un communiqué publié jeudi, la gouverneure Kathy Hochul a déclaré qu’elle avait été informée de la rupture de la conduite principale d’eau.

« Comme le débit normal d’eau potable devrait bientôt s’épuiser, nous sommes en train de déployer de l’eau d’urgence pour les résidents de Watertown. J’ai demandé à la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence et aux ministères de la Santé et de la Conservation de l’environnement de travailler en étroite collaboration avec les responsables locaux et fédéraux. Le Centre des opérations d’urgence de l’État a été activé et le personnel du DHSES, du DEC et du DOH est actuellement sur le terrain pour assurer la sécurité de la communauté de Watertown », dit-elle. «Nous évaluons les systèmes de distribution d’eau et déplaçons les vannes de Fort Drum pour contribuer aux efforts de restauration de l’eau. Le ministère de la Santé veille au maintien des services de soins de santé et le ministère de l’Éducation de l’État a contacté les districts scolaires locaux pour renvoyer les élèves chez eux plus tôt.

« J’exhorte les résidents à suivre de près les directives locales concernant les avis d’ébullition de l’eau et les efforts visant à conserver l’eau. Le comté de Jefferson déploie des alertes téléphoniques inversées 911 à tous les résidents. Ma priorité absolue sera toujours la sécurité des New-Yorkais. » Hochul a ajouté.







