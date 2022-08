Waterman Winery fête ses 20 ans, courses du samedi, visite à pied et plus – Shaw Local

5 choses à faire

1. Événement de la Journée nationale de la bière – 18 h à 22 h vendredi à The Warehouse sur Park 662 Park Ave à Gênes.

L’événement 16 ans et plus est gratuit.

Aucune nourriture ou boisson extérieure n’est autorisée, une sélection de bières sera disponible et mettra en vedette le camion à tacos de Nina.

Le groupe Two Beer Tommy se produira de 19h à 22h

Pour en savoir plus sur l’événement ou vous y inscrire, visitez dekalbcountycvb.com/dccvb-event/national-beer-day-event.

2. Week-end d’appréciation des clients du 20e anniversaire de Waterman Winery & Vineyards – de midi à 16 h samedi et dimanche à Waterman Winery & Vineyards, 11582 Waterman Road à Waterman.

Les événements de célébration du 20e anniversaire de la vinerie comprendront une journée portes ouvertes, « Pop a Cork », « Pop a Cob », des rabais promotionnels, une aventure sur le soja, des activités familiales, des jeux-questionnaires et des prix.

L’événement est gratuit et des échantillons de vin et de maïs soufflé seront disponibles tout en découvrant l’agriculture.

Une journée portes ouvertes agricole et un vignoble ouvert seront également offerts.

3. Course du samedi soir – 18 h à 23 h 30 samedi au Sycamore Speedway, 50W086 Old State Road à Maple Park.

Il y aura des modèles tardifs limités, des stocks de rue, des stocks purs. ainsi que des nains de blaireau.

Cet événement des courses du samedi soir est également une soirée de sensibilisation au diabète.

Les portes des stands ouvrent à 16 h. Les laissez-passer pour les puits coûtent 30 $ pour les 14 ans et plus, et les laissez-passer rapides coûtent 15 $ pour les 5 ans et plus.

Les portes d’admission générale ouvrent à 18 h. Les billets d’admission générale coûtent 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 5 à 11 ans et les enfants de moins de 5 ans entrent gratuitement.

Les billets peuvent être achetés à l’avance en ligne.

4. Film dans le parc – 20h20 à 22h le vendredi 5 au Legacy Campus 480 S. Airport Road à Sycamore.

Le film est gratuit et commence environ 15 minutes après le coucher du soleil. Le film sera “The Mummy”, classé PG-13.

Ceux qui souhaitent y assister sont priés d’apporter une couverture ou des chaises.

5. Visite à pied architecturale – 13 h à 14 h 30 samedi à la bibliothèque publique de DeKalb, 309 Oak St. à DeKalb.

Il n’y a aucun coût pour ce programme. C’est premier arrivé, premier servi.

Il y a un nombre limité de créneaux disponibles, si le temps le permet. Les participants se réuniront dans le hall de la bibliothèque.

Les participants rejoindront l’historien Steve Bigolin lors d’une visite architecturale à pied pour en savoir plus sur les maisons des quartiers locaux et sur l’histoire de DeKalb.

Pour plus d’informations, contactez Britta Krabil à brittak@dkpl.org ou (815) 756-9568 ext. 2150.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle sur shawlocal.com/daily-chronicle/local-events où ils sont ensuite pris en compte pour être inclus dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.