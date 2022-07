Waterman Summerfest prévu pour le 16 juillet – Shaw Local

WATERMAN – Les amateurs de feux d’artifice doivent être prêts à “ooh” et “aah” lors de l’exposition nocturne au Waterman Lions Club Park, 420 S. Birch St., à 21h15 le samedi 16 juillet.

L’événement est la grande finale du 22e festival annuel Waterman Lions Summerfest et Antique Tractor and Truck Show.

L’événement d’une journée commence à 7 heures du matin avec un petit-déjeuner à la ferme organisé par le United Neighborhood Center. Puis, à 9 heures du matin, commence le tirage du tracteur Weak End Antique Pullers.

Tout au long de la journée, les visiteurs peuvent voir des expositions de tracteurs et de camions anciens, d’artisanat, de campement de la guerre civile et d’activités adaptées aux enfants. A midi, les exposants feront défiler leurs tracteurs et camions anciens dans le parc. Le radiodiffuseur agricole Max Armstrong montera sur scène pour annoncer les conducteurs de tracteurs.

M. Steve, parrainé par la bibliothèque du canton de Clinton, met en lumière les divertissements pour enfants. Il animera à partir de 11 h dans le pavillon. Dans d’autres activités, les enfants peuvent apprendre à conduire un tracteur agricole, participer à des promenades en train pour enfants, participer à la traction de la pédale du tracteur jouet et toucher les animaux dans le zoo pour enfants de la ferme.

Les attractions uniques incluent, pour la première fois, Cow Pie ​​Bingo au zoo pour enfants. Les promenades à dos de poney et de chameau et Fly a Model Airplane susciteront encore plus d’excitation.

Pour les adultes, le café en plein air Pub West ouvrira à 15 h. À 17 h, il présentera de la musique rock et blues classique du 5 ‘N’ Time Band. Plus tard, à 19 h 30, Sojourn Rocs engagera le public avec de la musique rock et country des années 1960 à aujourd’hui.

Pour satisfaire les appétits, le Lions Club offrira des boissons gazeuses et des sandwichs au stand de la concession, et à 16 h, le service d’incendie de Waterman vendra des dîners de côtelettes de porc au barbecue.