Waterman Community Chest reçoit une subvention du Bayer Fund – Shaw Local

WATERMAN – Le Waterman Community Chest a reçu une subvention de 5 000 $ du Fonds Bayer le 22 juillet pour aider sa collecte de fonds annuelle.

Le Waterman Community Chest est une organisation caritative exonérée d’impôt qualifiée 501 (c) 3 qui soutient des organisations et des groupes à but non lucratif qui fournissent des services aux personnes dans et autour de la région de Waterman.

Le Bayer Fund, une branche philanthropique de Bayer, est une organisation à but non lucratif dédiée au renforcement des communautés où les clients et les employés de Bayer vivent et travaillent en fournissant des fonds pour l’alimentation et la nutrition, l’éducation et le développement communautaire.

Selon un communiqué de presse, le Fonds Bayer a accordé plus de 13,1 millions de dollars à plus de 3 400 organisations caritatives et à but non lucratif pour aider à répondre aux besoins essentiels en alimentation et nutrition, en éducation STEM et en santé et bien-être en 2021.

