Waterloo Road annonce cinq nouvelles stars pour la prochaine série – voici où vous les avez déjà vues

WATERLOO Road a annoncé cinq nouvelles stars pour la prochaine série – voici où vous les avez déjà vues.

Le drame de la BBC s’est récemment conclu par la triste mort de l’élève Danny Lewis, après qu’il ait été tragiquement tué dans un incendie à l’école.

Waterloo Road accueille cinq nouveaux acteurs dans la série 13[/caption] Bbc

Hattie Dynevor est la fille de Sally Dynevor de Coronation Street et la sœur cadette de Phoebe Dynevor de Bridgerton.[/caption] Bbc

Tillie Armartey jouera Stace Neville[/caption]

Alors que la série 12 s’est terminée en tragédie, la série 13 promet un nouveau départ pour le personnel et les élèves de l’école, avec l’arrivée de cinq nouveaux élèves.

L’une d’elles est l’actrice Hattie Dynevor – fille de la légende de Coronation Street Sally Dynevor – qui jouera Libby Guthrie.

Elle sera le deuxième membre de sa famille à jouer dans Waterloo Road, car la sœur aînée Phoebe – qui est depuis apparue dans Bridgerton – est un ancien membre de la distribution.

Rejoindre également le casting est Tillie Armartey comme Stace Neville et Aabay Noor Ali comme Mollie ‘Mog’ Richardson.

Tillie est déjà apparue dans les séries télévisées The Teacher, Better and Almost Never, ainsi que dans le téléfilm basé sur le livre de David Walliams, Ratburger en 2017.

Pendant ce temps, Aabay a joué Charley dans la série télévisée Dodger aux côtés de Christopher Eccleston.

Ils seront rejoints par Zak Sutcliffe – qui a joué Tommy Bradshaw dans Hollyoaks – et est également apparu dans The Last Kingdom: Seven Kings Must Die, qui jouera Schumacher ‘Schuey’ Weever.

Le cinquième et dernier nouveau membre de la distribution est l’actrice Maisie Robinson qui jouera Portia Weever.

Aabay Noor Ali jouera Mollie ‘Mog’ Richardson[/caption] Bbc

Zak Sutcliffe est déjà apparu dans Hollyoaks[/caption]

Waterloo Road est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.