Waterloo d’Abba a été élue meilleure entrée de chanson à l’Eurovision de tous les temps

ABBA’S Waterloo a été élue meilleure entrée de chanson de l’Eurovision de tous les temps, selon des recherches.

Une étude menée auprès de 2000 adultes a révélé que le succès légendaire des Suédois – qui a également donné au groupe son premier numéro un dans le classement britannique – était le plus populaire auprès de 50% des répondants.

Getty – Contributeur

Waterloo d’Abba a été élue meilleure entrée de chanson de l’Eurovision de tous les temps selon une nouvelle étude[/caption]

Cependant, le top 10 est dominé par les succès britanniques, et Making your Mind Up by Bucks Fizz est préféré par un tiers des adultes.

Save your Kisses for Me de Brotherhood of Man a pris la troisième place, tandis que « Félicitations » de Cliff Richard est arrivé quatrième.

Boom Bang a Bang de Lulu complète le top cinq, tandis que Katrina and the Waves et Gina G font également leur place dans le top 10.

L’une des entrées les plus controversées des 65 ans d’histoire de l’Eurovision, «Rise like a Phoenix» de la drag queen autrichienne Conchita Wurst, a également pris la neuvième place.

AFP – Getty

Plus de 50% des personnes de l’étude ont déclaré que Waterloo d’Abba était leur entrée préférée à l’Eurovision[/caption]

Un porte-parole pour Lottoland.co.uk, qui offre 2 pour 1 sur EuroJackpot avant le concours de ce week-end, a déclaré: «Aimez-le ou détestez-le, le concours Eurovision de la chanson ne manque jamais de faire parler les gens et c’est incroyable de voir que tant de gens le regardent encore après tout cela années.

«La soirée a une manière brillante de rassembler les gens et nous avons hâte de voir ce que nos voisins d’Europe et d’ailleurs apportent à la nuit.

«Par-dessus tout, l’Eurovision est une célébration de la diversité et, tout comme nos lotos, elle nous donne une chance de voir tout ce que nos concitoyens ont à offrir.»

Il est apparu que de nombreux adultes avaient des idées sur qui ils aimeraient représenter le Royaume-Uni à l’Eurovision – s’ils en avaient le choix.

Alamy

Certains Britanniques pensent que le concours Eurovision de la chanson est une chance pour que les choses deviennent politiques[/caption]

Adele est un favori pour chanter pour le pays, tandis que d’autres aimeraient voir Ed Sheeran ou Robbie Williams à leur tour.

Take That, Little Mix et Tom Jones sont également des artistes considérés comme dignes d’un concours de chanson.

Mais les Britanniques sont convaincus que l’Eurovision est une opportunité pour que les choses deviennent politiques – avec sept adultes sur 10 certains que d’autres pays attribuent délibérément un score faible au Royaume-Uni, quelle que soit sa qualité.

Et trois autres quarts pensent que de nombreux pays votent pour que leurs voisins réussissent dans le cadre de leur vote «tactique».

Getty

Une étude nee a révélé que 41% des adultes regardent l’Eurovision chaque année[/caption]

Quatre adultes sur 10 souhaiteraient que l’ensemble du concours soit rebaptisé The Worldvision Song Contest, ouvrant le concours à des artistes de tous les pays.

L’étude menée via OnePoll a révélé que 41% des adultes regardent l’Eurovision chaque année – un cinquième participant même à une fête pour l’événement.

Cependant, tout le monde n’est pas dérangé, 74% des gens ne votent jamais et un autre sur 10 ne s’est jamais connecté.

Le porte-parole de Lottoland a ajouté: «Il y a un élément collant à propos de l’Eurovision que nous aimons ou que nous détestons, mais entre les tenues, la musique d’Europop et l’implication de Graham Norton, il est difficile de vous arracher les yeux.

«Bien que les fêtes de l’Eurovision ne soient peut-être pas programmées cette année, nous allons certainement regarder et il y a toujours du plaisir à avoir avec un flottement sur l’EuroJackpot.»

TOP 20 DES CHANSONS EUROVISION DE TOUS LES TEMPS

1. ABBA – «Waterloo» (Suède, 1974)

2. Bucks Fizz – «Making Your Mind Up» (Royaume-Uni, 1981)

3. Brotherhood of Man – «Save Your Kisses for Me» (Royaume-Uni, 1976)

4. Cliff Richard – «Félicitations» (Royaume-Uni, 1968)

5. Lulu – «Boom Bang a Bang» (Royaume-Uni, 1969)

6. Katrina and the Waves – «Love Shine a Light» (Royaume-Uni, 1997)

7. Gina G – ‘Ooh Aah… Just a Little Bit’ (Royaume-Uni, 1996)

8. Lordi – ‘Hard Rock Hallelujah’ (Finlande, 2006)

9. Conchita Wurst – «Rise Like a Phoenix» (Autriche, 2014)

10. Dana International – «Diva» (Israël, 1998)

11. Loreen – ‘Euphoria’ (Suède, 2012)

12. The Olsen Brothers – «Fly On the Wings of Love» (Danemark, 2000)

13. Mans Zelmerlow – ‘Heroes’ (Suède, 2015)

14. Alexander Rybak – ‘Fairytale’ (Norvège, 2009)

15. Lena – «Satellite» (Allemagne, 2010)

16. Emmelie De Forest – ‘Only Teardrops’ (Danemark, 2013)

17. Domenico Modugno – «Nel blu, dipinto di blu» (Italie, 1958)

18. LT United – «Nous sommes les gagnants» (Lituanie, 2006)

19. Sertab Erener – «Everyway that I Can» (Turquie, 2003)

20. Jessy Matador – «Allez Ola Olé» (France, 2010)

QUI NOUS SOUHAITONS REPRÉSENTER LE ROYAUME-UNI À EUROVISION

1. Adele

2. Ed Sheeran

3. Robbie Williams

4. Prends ça

5. Petit mélange

6. Tom Jones

7. Lewis Capaldi

8. Queen (line-up actuel)

9. Sam Smith

10. Coldplay

11. Kate Bush

12. Dua Lipa

13. McFly

14. Paul McCartney

15. Black Sabbath

16. Westlife

17. Mumford and Sons

18. James Arthur

19. Stéréophonique

20. Busted