Watergate 50 ans plus tard : comment un ancien agent du FBI, stagiaire du DNC et hôtelier se souvient de l’effraction

Vers minuit le 17 juin 1972, le stagiaire de 21 ans Bruce Givner a éteint les lumières en quittant le bureau du siège national démocrate de l’immeuble de bureaux du Watergate à Washington, DC

Maintenant que le cambriolage du Watergate marque son 50e anniversaire, Givner peut définitivement dire : « J’étais la dernière personne légalement à l’intérieur des bureaux du Watergate la nuit où il a été cambriolé. »

Le natif de l’Ohio était resté tard dans les bureaux, longtemps après que tout le monde soit parti, profitant de leur forfait interurbain à prix fixe pour appeler ses amis, ses parents et ses ex et copines actuelles.

« J’ai probablement commencé vers 19h00 et j’ai juste parlé et parlé et parlé. Je parlais à au moins une douzaine de personnes, peut-être plus », a déclaré Givner, aujourd’hui avocat fiscaliste californien de 71 ans.

Les toilettes étant situées dans une zone qui l’aurait enfermé à l’extérieur du bureau, il a décidé de monter sur le balcon et d’uriner dans la jardinière parce que « je pensais que cela n’endommagerait pas les plantes ».

Ce que Givner ne savait pas, c’est que toutes ses actions étaient surveillées par les cambrioleurs du Watergate, qu’il contrecarrait leurs projets d’entrer dans le bureau et que, ce faisant, il avait peut-être changé le cours de l’histoire américaine.

Givner n’est que l’une des dizaines et des dizaines de personnes qui ont joué un rôle direct ou indirect dans le cambriolage du Watergate – le cambriolage le plus célèbre de l’histoire des États-Unis qui a finalement abouti à la démission du président de l’époque, Richard Nixon.

Dans cette photo d’archive du 17 novembre 1973, le président Richard Nixon s’exprime près d’Orlando, en Floride, lors de la réunion annuelle des rédacteurs en chef de l’Associated Press. Nixon a déclaré à l’APME « Je ne suis pas un escroc » alors qu’il faisait face à des enquêtes sur le Watergate. Au bout d’un an, il avait démissionné. (PA)

À cette date, il y a 50 ans, cinq hommes ont été arrêtés pour l’effraction et accusés de tentative de cambriolage et de tentative d’interception de communications téléphoniques et autres. Mais le vrai drame est venu plus tard, avec la découverte qu’ils travaillaient pour le Comité de réélection du président, alias CREEP.

La tentative ultérieure de Nixon d’entraver la justice en contrecarrant l’enquête du FBI conduirait à des audiences politiques télévisées sans précédent, à des condamnations pénales des principaux collaborateurs du président et à sa chute éventuelle.

La porte d’origine

Cinquante ans plus tard, l’intérêt pour le Watergate ne semble pas s’être apaisé. Il reste le sujet de livres, de podcasts et de divertissement, avec une nouvelle série sur le scandale intitulée Éclairage au gaz avec Julia Roberts et Sean Penn.

Le suffixe «gate» est depuis devenu apposé au scandale du jour, tandis que toute nouvelle controverse politique majeure qui surgit est souvent comparée au Watergate en termes d’ampleur ou de gravité.

Mais le cambriolage lui-même qui a déclenché la chaîne d’événements est également une source de fascination, car les repères de la célèbre effraction subsistent encore sous une forme ou une autre.

Le complexe tentaculaire du Watergate abritait à la fois le siège du DNC et l’hôtel où ceux qui orchestrent l’effraction pouvaient surveiller. D’autres ont joué à l’affût de l’autre côté de la rue au Howard Johnson (Illustration : Radio-Canada ; Source : Google Earth)

L’hôtel Howard Johnson, où l’ancien agent du FBI Alfred Baldwin veillait dans la chambre 723 pour les cambrioleurs du Watergate, n’est plus là. Il était devenu un dortoir pour l’Université George Washington mais a été vendu à un promoteur et est maintenant un immeuble à usage mixte combinant des appartements et des commerces au rez-de-chaussée.

Watergate lui-même est un immense complexe en spirale qui comprend un immeuble de bureaux, un hôtel et un condo. L’hôtel Watergate, où G. Gordon Liddy et E. Howard Hunt ont orchestré l’effraction depuis la chambre 214, où ils pouvaient regarder directement dans le bureau du DNC, est tombé en ruine. Il est resté vacant pendant une longue période jusqu’à ce qu’il subisse une rénovation de 125 millions de dollars sur six ans, rouvrant ses portes en 2016, ce qui comprenait l’adoption de ses liens avec l’histoire politique.

Le Watergate Hotel a embrassé ses liens avec l’histoire politique. (Mark Gollom/CBC)

« Nous embrassons vraiment cet aspect. Nous n’hésitons pas », a déclaré Ali Le, directeur marketing du Watergate Hotel.

« C’est quelque chose qui s’est passé ici. Donc, dans la reconstruction et le changement de marque, quelque chose que nous voulions avoir dans le cadre de notre identité. »

Par exemple, la salle 214 a été transformée en « Scandal Room », décorée pour « évoquer l’esprit des années 70 » tout en incluant des objets tels que des jumelles, une machine à écrire manuelle et deux robes de « couverture » personnalisées.

Pendant ce temps, « Pas besoin d’entrer par effraction » est inscrit sur les cartes-clés des clients des chambres tandis que la réception distribue des stylos qui disent « volé à l’hôtel Watergate ».

Ce qui était la chambre 214 de l’hôtel Watergate – où G. Gordon Liddy et E. Howard Hunt surveillaient le siège du DNC – a maintenant été transformé en » Scandal Room « , où les clients trouvent des souvenirs de l’ère Nixon et un style des années 1970. (Hôtel Watergate)

Ancien bureau de la DNC devenu site historique

Quant au site du cambriolage, le bureau du Comité national démocrate a depuis longtemps déménagé. Actuellement, ce bureau est occupé par Sage Publishing. Mais la maison d’édition a également veillé à ce que l’héritage du Watergate ne soit pas oublié. Une pièce a été nommée « Nixon Room » et contient des souvenirs de l’ère du Watergate, y compris des papiers encadrés de l’époque indiquant différentes périodes du scandale.

Il contient également une plaque indiquant « Site historique » et note que les cambrioleurs ont été arrêtés « à cet endroit dans le complexe de bureaux du Watergate ».

L’ancien bureau de la DNC est désormais occupé par Sage Publishing. Mais la maison d’édition a également veillé à ce que l’héritage du Watergate ne soit pas oublié, y compris une plaque indiquant où les cambrioleurs ont été arrêtés. (Mark Gollom/CBC)

Khaalid Wilson, qui travaille dans l’informatique chez Sage, a déclaré que les cambrioleurs se sont également frayés un chemin à travers ce qui est maintenant la salle à manger, où des tables rondes en bois, des distributeurs automatiques et des micro-ondes ont remplacé les classeurs, les chaises de bureau et les documents du parti démocrate.

« Je suis ici depuis 2017. Il y a toujours des gens qui veulent venir voir la suite. Avant, les étages étaient déverrouillés pour que les gens montent et se promènent », a déclaré Wilson.

Le 17 juin était en fait la deuxième fois que des cambrioleurs pénétraient par effraction dans le bureau du DNC. Le premier s’était produit le 28 mai, lorsqu’une équipe dirigée par Liddy était entrée par effraction pour planter des bogues dans les téléphones des membres du personnel. La deuxième effraction visait, en partie, à résoudre certains des problèmes liés à ces dispositifs de surveillance.

Mais ces plans étaient gommés par Givner, qui, aurait dit Liddy à ABC News, « est resté et il est resté et il est resté. C’est un vendredi soir. C’était un démocrate dévoué. »

Alors, est-il possible que ce retard conduise à l’arrestation des cambrioleurs ?

« Je suis sûr à 100% – que je n’en ai aucune idée », a déclaré Givner.

Pas l’équipe A

Quand il a quitté le bâtiment, à 00h05, Givner a rencontré Frank Wills, le gardien de sécurité du bâtiment, et tous les deux ont traversé la rue jusqu’au Howard Johnson pour prendre des cheeseburgers et des shakes.

Cependant, lorsque Wills est revenu dans le bâtiment, il a remarqué un morceau de ruban adhésif recouvrant le loquet d’une porte lors de ses rondes.

« Au début, il a pensé que c’était quelque chose que l’équipe de nettoyage avait fait. Alors il l’a enlevé. Et quand il est revenu plus tard, il a découvert qu’ils l’avaient recollé. C’était donc une sorte de… gaffe », a-t-il ajouté. a déclaré Ken Hughes, spécialiste de la recherche au Miller Center de l’Université de Virginie et auteur de Chasing Shadows: Les bandes Nixon, l’affaire Chennault et les origines du Watergate.

Dans cette photo d’archive du 16 janvier 1973, le personnage du Watergate, G. Gordon Liddy, est vu à Washington pendant une pause dans son procès. (William A Smith/Associated Press)

Willis a alors appelé la police. Une équipe d’officiers en civil est arrivée et a arrêté les cambrioleurs : James McCord, Frank Sturgis, Eugenio R. Martinez, Bernard L. Barker et Frank Sturgis, qui avaient tous des liens avec la CIA.

« [The burglary crew] n’était pas l’équipe A. C’était l’équipe amateur », a déclaré Paul Magallanes, qui était l’un des agents du FBI affectés à l’affaire.

« Cette affaire particulière relevait de notre compétence. Donc, quand cela s’est produit lundi matin, c’était chaotique. »

« Nous travaillons pour le même homme »

En raison de l’origine hispanique de Magallanes, il a été chargé de parler à certains des cambrioleurs d’origine cubaine. Il a dit qu’ils étaient tous polis, bien habillés mais fournissaient peu d’informations. Cependant, l’un des cambrioleurs, Martínez, un agent de la CIA qui avait travaillé pour l’agence pour infiltrer Cuba, a dit quelque chose qui a attiré son oreille.

« Il a dit ‘Nous travaillons pour le même homme. Je lui ai demandé ce qu’il voulait dire par là. Il a dit, eh bien, vous savez, vous travaillez pour le gouvernement. Je travaille avec le gouvernement. Et nous allons être pris soin du gouvernement et par l’homme, le président. »

« J’ai été choqué et étonné de ce qu’il me dit. Mais il n’a pas dit précisément de quoi il parlait. »

(Martínez sera plus tard gracié par le président de l’époque, Ronald Reagan, faisant de lui la deuxième personne, avec Nixon, à être graciée pour ses rôles dans le Watergate.)

Certaines des preuves policières détenues par les Archives nationales des États-Unis concernant l’effraction du Watergate du 17 juin 1972. À l’arrière se trouvent des agrandissements de photos d’arrestation des cambrioleurs, de gauche à droite : Eugenio Martinez, Virgilio Gonzalez, Bernard Barker et Frank Sturgis. Au premier plan se trouvent des lumières, un film, un sac à outils, un trench-coat et du matériel d’écoute utilisé dans l’un des cambriolages les plus célèbres de l’histoire politique. (Paul J. Richards/AFP via Getty Images)

Magallnes continuerait à interviewer certains des acteurs clés, dont Judith Hoback Miller, la comptable du CREEP

« C’était une interview très importante. Cela a vraiment ouvert l’affaire. Ensuite, nous avions des pistes à suivre qui étaient importantes. »

Pourtant, 50 ans plus tard, certains mystères demeurent sur la rupture

Il n’y a aucune preuve réelle que Nixon lui-même était au courant du projet de s’introduire dans le bureau du Watergate DNC et, en fait, ne pensait apparemment pas que c’était une cible valable, a déclaré Hughes.

« Rien n’indique que Nixon voulait spécifiquement que la DNC soit cambriolée », a-t-il déclaré.

« Il y a eu beaucoup de spéculations et de débats sur ce qu’ils recherchaient spécifiquement », a-t-il déclaré. « Mais ils n’ont pas vraiment trouvé beaucoup d’utilité. »