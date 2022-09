Waterfront Community lance de nouveaux chalets pour l’été – Shaw Local

OTTAWA, IL – Si vous avez toujours rêvé de posséder une maison de vacances sur l’eau, c’est le moment idéal à Heritage Harbour Resort à Ottawa où trois chalets de vacances, centrés autour d’une marina de 182 places et offrant une vue sur la rivière Illinois, sont prêt à emménager à Navvy Town, le plus récent quartier de la communauté.

“Les acheteurs à la recherche d’un immeuble de placement, d’une escapade de vacances ou d’une maison permanente abordable sur l’eau peuvent posséder un nouveau chalet et commencer leur aventure portuaire dès aujourd’hui”, a déclaré Pierre Alexander, directeur du marketing de Heritage Harbour Resort. “La navigation de plaisance, le vélo, le kayak, la pêche, les festivals et bien plus sont juste devant votre porte et, avec les Lock Tender Cottages au prix de 300 900 $, c’est maintenant le moment idéal pour investir dans une maison de vacances et commencer à gagner un revenu de location avec l’aide de Heritage Harbour programme de gestion et de commercialisation locative.

Selon un récent Bloomberg.com article, investir dans l’immobilier apparaît comme une couverture contre l’inflation et est considéré comme une approche de couverture contre l’inflation, étant donné que la classe d’actifs a généralement peu de corrélation avec les actions et les obligations. En outre, un récent sondage Gallup a révélé que 35 % des répondants américains ont déclaré que l’immobilier était la meilleure option d’investissement à long terme, avec seulement 27 % citant des actions. En plus de générer des revenus supplémentaires et de diversifier votre portefeuille d’investissement, les propriétés locatives offrent aux propriétaires de nombreux avantages fiscaux

“Environ 25% des maisons d’Heritage Harbour sont actuellement sous la gestion de la location de vacances Harbour Inn”, a déclaré Alexander. «Les clients peuvent réserver via notre site Web, en appelant pour faire une réservation ou via des sites tels que Airbnb, Home Away, VRBO, Expedia et plus encore. Une fois confirmés, les clients peuvent s’enregistrer à notre centre d’accueil ou suivre le processus d’enregistrement automatisé après les heures d’ouverture. Nous avons également un hôte d’accueil sur place qui sert de concierge invité sept jours par semaine. Les clients reçoivent également une application numérique de guide de maison de vacances avec une variété d’informations pour leur séjour, y compris des offres dans la région et des réductions spéciales sur les excursions.

Les trois cottages Lock Tender à deux étages disponibles maintenant mesurent 1 150 pieds carrés avec de charmants porches, deux chambres, 2 ½ salles de bains, des cuisines en îlot ouvertes sur de grandes pièces et des sous-sols que les acheteurs peuvent choisir de finir. Navy Town propose également des condominiums d’une chambre de 580 pieds carrés à partir de 219 900 $, qui offrent des dates de livraison à l’automne. Le quartier offre un style de vie clé en main sans entretien et comprendra une piscine et une pelouse de loisirs pour les jeux, les soirées cinéma et autres divertissements en famille.

“Les investisseurs ont ajouté la tranquillité d’esprit avec notre équipe de gestion immobilière Harbour Inn et le portail des propriétaires qui permet aux propriétaires de demander des réparations ou des mises à jour”, a déclaré Alexander. “Les maisons de vacances sont également renseignées dans notre logiciel de gestion immobilière afin que les propriétaires puissent voir leur propriété et leurs réservations via leur identifiant personnel et bloquer leurs propres dates de séjour sur le calendrier.”

À seulement 90 minutes de Chicago, Heritage Harbour est une destination de vacances idéale où les propriétaires et les locataires peuvent facilement accéder à la communauté contrairement aux destinations du Wisconsin et du Michigan. En plus de Navvy Town, Heritage Harbour propose plusieurs quartiers distincts, notamment des villas, des cottages, des maisons unifamiliales nécessitant peu d’entretien et des résidences personnalisées de luxe. La communauté comprend également le restaurant Red Dog Grill, le bar et la plage Tiki et de nombreux pavillons et piscines de quartier.

Le quartier West Peninsula, à partir de 400 $, propose des cottages unifamiliaux de ranch, de deux étages et de chambres principales au premier étage allant de 1 490 à plus de 2 290 pieds carrés avec deux à quatre chambres, deux à quatre salles de bains, façade charmante porches, suites d’invités, chambres avec lits superposés au deuxième étage, sous-sols facultatifs et garages attenants ou détachés.

Les acheteurs de maisons unifamiliales personnalisées voudront visiter Pinnacle Pointe, un quartier riverain avec sa propre piscine et son club-house. Des conceptions de ranch de luxe et de deux étages, dont le prix varie de 800 $ à plus d’un million de dollars, sont disponibles ou les acheteurs peuvent choisir d’acheter un site résidentiel et d’utiliser leur propre constructeur. Les maisons vont de 1 705 à plus de 3 512 pieds carrés avec trois ou quatre chambres, deux à 3 ½ salles de bain et des garages pour deux voitures. Les maisons peuvent comprendre une cuisine et des salles familiales à aire ouverte, des porches grillagés, des sous-sols finis, des suites et des terrasses.

“La location de clubs nautiques et de sports nautiques est en plein essor”, a déclaré Alexander. « Les acheteurs de Chicago, Naperville et d’autres régions voisines viennent acheter une maison de vacances près de chez eux à Heritage Harbor et profiter de tout ce qui est offert. Le tronçon de voie navigable de 16 milles entre l’écluse de Marseille et l’écluse de Starved Rock est idéal pour les plaisanciers offrant plusieurs îles, l’accès aux restaurants et aux événements du centre-ville d’Ottawa ainsi que l’accès au parc d’État de Starved Rock.

La communauté se trouve en face de la piste cyclable I & M Canal de 97 miles et à 10 minutes du parc national de Starved Rock, connu pour ses sentiers de randonnée pittoresques, ses cascades, ses canyons de grès, ses circuits en tramway et ses croisières fluviales. La ville historique d’Ottawa, site du débat Lincoln-Douglas de 1858, propose des boutiques, des restaurants, des brasseries artisanales et d’autres événements et festivals saisonniers.

Le directeur des activités de Heritage Harbour sur place planifie des événements toute l’année pour les résidents et les invités, tels que de la musique live le week-end, des événements spéciaux de quartier et des rassemblements de vacances ainsi que des cours d’artisanat et de cuisine, des visites de groupe organisées et la marche hebdomadaire de 5 km le samedi. et courir.

Heritage Harbour est situé au 111, promenade Harbour View à Ottawa. Veuillez appeler le (815) 433-5000 poste. 1 pour planifier un rendez-vous individuel ou envoyer un courriel à tammyb@heritageharborottawa.com . Profitez d’un drive-in virtuel de la communauté en visitant www.visitheritageharbor.com .