Water Street Shoppe rouvre ses portes à McHenry – Shaw Local

Le Water Street Shoppe a rouvert ses portes à McHenry ce mois-ci après avoir été fermé pendant cinq ans.

Jennifer Eckel a dirigé la majorité de l’entreprise lors de son premier passage au centre-ville de McHenry, et lorsqu’elle a pris la relève en prenant soin de sa mère, elle et son mari, Carl, ont décidé de fermer l’entreprise.

Le magasin a récemment rouvert ses portes à trois pâtés de maisons de son emplacement précédent, organisant une grande ouverture. La boutique, située au 1305 Court St. à McHenry, vend des bougies, des t-shirts, des sweats à capuche, des sacs à main hobo, des masques, des drapeaux et plus encore.

Parmi les changements, il y a l’introduction d’articles tie-dye dans la boutique, a déclaré Carl Eckel.

“Nous avons eu une très bonne réponse jusqu’à présent”, a-t-il déclaré. “Nos ventes des quatre derniers jours en sont la preuve.”

Pendant la fermeture de cinq ans, les Eckel ont continué à vendre des produits sur les marchés aux puces. Carl Eckel a également été vendeur pendant 15 ans dans des foires de comté, le marché aux puces de Wilmot dans le Wisconsin et Richardson Adventure Farm à Spring Grove.

Water Street Shoppe, situé sur Court Street à McHenry, était encore décoré depuis sa grande réouverture. (Matthieu Apgar/Matthieu Apgar)

Ce travail s’est poursuivi jusqu’à ce que Jennifer Eckel décède d’un accident vasculaire cérébral en décembre 2019. Après sa mort, Carl et sa désormais fiancée, Kim, ont continué à vendre leurs produits sur les marchés aux puces.

“Carl et moi nous sommes connectés et avons décidé que nous devenions trop vieux pour faire des marchés aux puces, installant et démontant tout le temps, alors nous avons pensé qu’il était temps de rouvrir l’entreprise”, a déclaré Kim.

Dans les deux mois suivant la décision de rouvrir l’entreprise, ils étaient de nouveau opérationnels, a déclaré Carl Eckel. Le couple dirige maintenant tous les aspects des affaires quotidiennes.

Après la grande réouverture, ils ont continué à célébrer tout le week-end. Le magasin accueillait la station de radio Star 105.5 et distribuait des prix aux clients qui jouaient à la roue et devinaient le nombre d’articles dans les bocaux.

« Nous avons eu une très belle participation. McHenry a été bon avec nous », a déclaré Kim.

Le Water Street Shoppe est ouvert de 10 h à 17 h. Pour information, visitez waterstreetshoppe.wixsite.com/my-site-1.