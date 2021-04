Water Kingdom lance le défi «Apna Dance Isstyle» à l’occasion de la Journée internationale de la danse | Actualités Buzz

Mumbai: Si vous aimez danser, mettez vos chaussures car le Water Kingdom a lancé le défi «Apna Dance Style» à ses clients lors de la Journée internationale de la danse sur sa page Instagram. Le 29 avril 2021, la page Instagram de Water Park a publié une bobine avec un chorégraphe dansant sur la chanson / musique donnée, où les participants doivent danser sur la même chanson dans leur propre style de danse – hip-hop, Bollywood, freestyle, contemporain, classique, etc. et publiez une vidéo / une bobine sur leur page Instagram.

Les participants peuvent se produire sur n’importe quelle forme de danse de leur choix mais assurez-vous de la présenter de la manière la plus unique! De plus, il n’y a aucune restriction en termes de nombre de participants; ça peut être un solo, un couple ou même un groupe.

Téléchargez votre bobine à tout moment entre le 30 avril et le 15 mai 2021 en taguant @thewaterkingdom avec le #ApnaDanceIsstyle et le #InternationalDanceDay. Vous pouvez également partager un aperçu vidéo ou une vidéo BTS (Behind the scene) et avoir la chance d’être présenté sur la page Water Kingdom. Une fois que les inscriptions sont fermées, vos vidéos seront examinées par le chorégraphe interne ainsi que par les followers sur la page Instagram du Water Kingdom qui voteront ensuite pour la meilleure. Les gagnants de chaque catégorie (Solo, Couple et Groupe) gagneront un bon cadeau d’une valeur de Rs. 5000.

Pour plus de détails, cliquez sur le lien Instagram ci-dessous:

«Water Kingdom est l’une des destinations les plus divertissantes de la ville. Pendant que nos clients profitent de leurs manèges et de leurs toboggans dans l’eau des éclaboussures, nous nous assurons de leur donner une ambiance groovy avec une musique extra-ordinaire. En cette journée internationale de la danse, notre campagne numérique #ApnaDanceIsstyle s’adresse à tous nos invités qui aiment danser. Nous nous efforçons toujours de divertir nos clients même lorsqu’ils sont de retour chez eux et espérons voir une bonne réponse de leur part », M. Paresh Mishra, vice-président principal, ventes et marketing, EsselWorld & Water Kingdom.

Alors qu’est-ce que tu attends? Si vous l’avez en vous, acceptez le défi #ApnaDanceIsstyle et montrez vos meilleurs mouvements!