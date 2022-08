watchOS 9 : tout ce que vous devez savoir sur la grosse mise à jour d’Apple Watch

Apple a levé le couvercle sur watchOS 9 aux côtés d’iOS 16, iPadOS 16 et plus lors de la WWDC 2022 début juin, donnant aux fans passionnés d’Apple Watch un bon aperçu de ce à quoi s’attendre de la grande mise à jour logicielle lorsqu’elle arrivera plus tard cette année.

Avec une application d’entraînement plus avancée, un véritable suivi du sommeil et une foule d’autres réglages fournis avec watchOS 9, il s’agit d’une mise à jour importante de l’Apple Watch – ceux qui peuvent l’obtenir, de toute façon.

Nous décrivons tout ce qu’il y a à savoir sur watchOS 9 en ce moment, y compris quand s’y attendre, les modèles d’Apple Watch qui le prendront en charge et les nouvelles fonctionnalités clés.

Quand watchOS 9 sortira-t-il ?

watchOS 9 a fait ses débuts à la WWDC 2022, mais cela ne signifie pas qu’il doit être publié de manière imminente.

La version bêta du développeur watchOS 9 a été publiée après l’annonce début juin, et Apple a ensuite publié une version bêta publique en juillet pour ceux qui souhaitent se lancer avant le déploiement officiel plus tard cette année.

Quant à savoir quand s’attendre à cela, Apple a tendance à faire coïncider la sortie de la dernière version de watchOS avec la sortie de nouveaux modèles d’Apple Watch, qui a généralement lieu en septembre. L’Apple Watch Series 8 est sur les cartes pour un lancement à la mi-septembre, alors attendez-vous à ce que watchOS 9 apparaisse vers la troisième semaine de septembre.

Cela étant dit, nous nous attendons à ce que watchOS 9 soit publié en septembre 2022.

Quels modèles d’Apple Watch prennent en charge watchOS 9 ?

Comme beaucoup l’avaient prévu avant l’annonce, Apple a pris la décision d’abandonner la prise en charge de l’Apple Watch Series 3, âgée de quatre ans, avec watchOS 9 – il est probable qu’elle cessera d’offrir la montre comme accessoire portable d’entrée de gamme une fois que le le déploiement commence plus tard cette année.

Pour récapituler, voici tous les modèles d’Apple Watch qui pourront passer à watchOS 9 plus tard cette année :

Apple Watch série 7

Apple Watch série 6

Apple Watch SE

Apple Watch série 5

Apple Watch Série 4

Quoi de neuf avec watchOS 9 ?

watchOS 9 n’est peut-être pas aussi riche en fonctionnalités qu’iOS 16 ou iPadOS 16, mais il y a des changements mineurs mais importants qui devraient améliorer l’expérience globale d’Apple Watch lors de sa sortie plus tard cette année.

Capacités d’entraînement améliorées

Image : Pomme

L’application Workout devrait recevoir un certain nombre de mises à jour avec watchOS 9 dans le but de l’aider à mieux rivaliser avec les smartwatches axées sur le fitness.

Les nouvelles fonctionnalités incluent la possibilité de personnaliser vos entraînements en adaptant vos intervalles de travail et de récupération, ainsi que de nouvelles zones de fréquence cardiaque (pour Apple, de toute façon) générées automatiquement en fonction de vos performances passées et de vos données de santé.

Les coureurs apprécieront les nouvelles options de rythme dynamique pour vous aider à atteindre votre objectif, et si vous courez sur le même parcours tous les jours, vous pourrez également courir vous-même. De nouvelles mesures, notamment la longueur de foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale, ont également été ajoutées pour mieux comprendre vos capacités de course.

La possibilité d’utiliser la couronne numérique pour faire défiler les données devrait également faciliter la surveillance des nouvelles mesures de condition physique à la volée.

En plus des mises à jour des modes existants, watchOS 9 introduit la prise en charge des triathlons, vous permettant de faire la transition entre la natation, la course et le cyclisme sans aucune entrée supplémentaire. Il existe également une reconnaissance automatique pour Kickboard, un sport qui consiste à nager avec un flotteur.

Véritable suivi du sommeil

Image : Pomme

Si nous sommes honnêtes, la tentative d’Apple de suivre le sommeil dans watchOS 8 est pitoyable, se contentant de suivre combien de temps vous étiez au lit sans réelle idée des différentes étapes du sommeil ou d’autres données collectées. En fait, il est surpassé par les trackers de fitness qui coûtent aussi peu que 20 £ / 30 $ !

Heureusement, le véritable suivi du sommeil est en route avec watchOS 9. La mise à jour tant attendue apportera enfin le suivi du sommeil REM, Core et Deep au suivi du sommeil, affiché dans des graphiques comme la plupart des rivaux.

Jouant bien avec Apple Health, l’application peut non seulement suivre votre sommeil au fil du temps, mais également fournir des informations sur la santé de votre sommeil.

Suivi des médicaments

Image : Pomme

Prendre des médicaments quotidiennement peut être difficile, en particulier lorsque vous devez les prendre à certains moments de la journée. C’est pourquoi Apple ajoute le suivi des médicaments à l’application Apple Health.

Comme vous pouvez le supposer, la nouvelle fonctionnalité de suivi des médicaments gardera une trace de vos différents médicaments, vous alertant lorsqu’il est temps de les prendre, et il est facile de se connecter lorsque vous les avez pris via votre montre.

Nouveaux cadrans de montre

Ce ne serait pas une mise à jour de watchOS sans nouveaux cadrans de montre, n’est-ce pas ?

Il existe plusieurs nouveaux cadrans de montre avec watchOS 9, y compris les nouveaux cadrans de montre Metropolitan, Playtime et Astronomy. Il existe également un visage lunaire qui présente le chronométrage à l’aide des phases de la lune, avec prise en charge des calendriers lunaires chinois, hébreu et islamique.

Les cadrans de montre existants sont également mis à jour pour prendre en charge de riches complications, et le cadran de montre Portrait verra des améliorations qui vous permettront d’afficher des clichés de vos animaux de compagnie, et le mode d’édition vous permettra d’ajouter une teinte aux calques d’arrière-plan d’un portrait craquer aussi.

Vous pourrez également personnaliser les faces Modular Compact, Modular et X-Large avec une nouvelle gamme de couleurs et de dégradés.

Bannières de notification

Les notifications sont configurées pour changer dans watchOS 9, avec de nouvelles notifications de style bannière apparaissant à l’écran pendant que vous utilisez la montre dans le but de ne pas interrompre ce que vous faites – bien que les notifications plein écran les plus intrusives apparaissent toujours lorsque vous n’utilisez pas activement la montre.

Nouvelles fonctionnalités à venir dans la configuration familiale

watchOS 9 introduira également de nouvelles fonctionnalités dans la fonctionnalité de configuration de la famille Apple Watch, offrant de nouvelles fonctionnalités que les enfants peuvent utiliser sans avoir besoin d’un iPhone connecté, notamment l’accès aux haut-parleurs HomePod et à d’autres accessoires intelligents pour la maison, ainsi que la possibilité d’accéder à la maison et à l’hôtel. clés de la chambre via l’application Wallet.

Bien sûr, cela ne fait qu’effleurer la surface de ce que watchOS 9 offrira lors de sa sortie plus tard cette année, et nous continuerons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités notables au fur et à mesure que nous les découvrirons au cours des prochains mois, alors revenez bientôt pour les derniers détails.

