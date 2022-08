WatchOS 9 apporte des fonctionnalités de fonctionnement avancées à Apple Watch

WatchOS 9 d’Apple devrait sortir en septembre, et il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités à découvrir. Le nouveau système d’exploitation apporte un suivi du sommeil amélioré, de nouveaux cadrans de montre et un suivi avancé pour les coureurs.

Cela semble être le plus grand bond en avant dans l’exécution des fonctionnalités de l’Apple Watch depuis son lancement. Il existe de nouvelles vues d’entraînement, y compris le suivi et l’élévation de la zone de fréquence cardiaque, des entraînements personnalisés améliorés, des fonctionnalités multisports et plus encore. Pour voir ces améliorations en action, regardez la vidéo ci-dessus.

Nouvelles vues d’entraînement

Le nouveau système d’exploitation vous permet de basculer entre plusieurs vues de suivi pendant l’exercice avec l’application d’entraînement intégrée. Il existe deux vues de métriques personnalisables. Chacun dispose d’un espace pour quatre mesures qui peuvent être remplacées par une liste d’informations (cadence, distance, allure, durée et plus) qui sont les plus importantes pour vous pendant votre course. Apple a introduit quatre nouvelles métriques avec le nouveau système d’exploitation : l’oscillation verticale, la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et la puissance.

Richard Peterson/Crumpe



WatchOS 9 ajoute également une nouvelle vue d’entraînement de zone de fréquence cardiaque. En haut, il y a une barre à code couleur qui indique votre zone de fréquence cardiaque actuelle – c’est comme avoir OrangeTheory Fitness à votre poignet. OrangeTheory Fitness est un cours d’entraînement qui projette votre niveau de fréquence cardiaque sur des écrans tout au long du cours. Maintenant, cette information est directement sur votre poignet. Les zones de fréquence cardiaque sont automatiquement créées à l’aide de votre fréquence cardiaque maximale estimée et de votre fréquence cardiaque au repos, qui sont enregistrées dans l’application Santé. Vous pouvez définir manuellement vos propres zones directement sur la montre.

En plus des zones de fréquence cardiaque, il existe des vues d’entraînement distinctes pour les segments, les fractionnements, le gain d’altitude, les anneaux de puissance et d’activité. Les vues d’entraînement peuvent être parcourues à l’aide du cadran ou en glissant de haut en bas. Chacune de ces vues peut être activée ou désactivée et réorganisée pour tous les entraînements personnalisés. Ainsi, si vous revenez au même entraînement, il conservera sa disposition à chaque fois que vous l’utiliserez.

Personnellement, j’aimerais voir l’intégration de mesures d’applications externes dans ces vues d’entraînement. En tant que personne atteinte de diabète de type 1, ce serait fantastique de voir ma glycémie actuelle et ma trajectoire à partir de l’application Dexcom sur mes vues d’entraînement, car il s’agit d’une statistique importante pendant mon activité physique.

Entraînements personnalisés améliorés

Avec le WatchOS actuel, vous pouvez définir des directives de course pour la distance, les calories ou le temps, mais WatchOS 9 ajoute encore plus de contrôle et de personnalisation avec des entraînements personnalisés.

Appuyez sur le “…” sur n’importe quel entraînement pour afficher une liste d’entraînements personnalisés. Vous pouvez désormais programmer des entraînements avec des échauffements, des récupérations et des intervalles de travail et de récupération. Vous pouvez même définir ces intervalles pour qu’ils se répètent. Des alertes haptiques et vocales peuvent être créées pour vous aider à parcourir les différentes étapes de votre entraînement et à rester dans le rythme. Je pouvais voir ces entraînements personnalisés utilisés par les entraîneurs pour établir des plans d’entraînement pour leurs stagiaires. Ce serait cool si un jour quelqu’un pouvait vous envoyer un entraînement par SMS directement sur votre montre.

Richard Peterson/Crumpe



Il existe un entraînement personnalisé appelé Pacer. Pour cela, vous choisissez une distance et un temps d’arrivée cible et l’entraînement affiche le rythme dont vous avez besoin pour courir afin d’atteindre votre objectif. Il vous enverra également des alertes tout au long de la course.

Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de parcourir un itinéraire que vous avez déjà terminé. Lorsque vous terminez une course en plein air, les données de distance, de temps et d’itinéraire sont enregistrées en toute sécurité sur votre iPhone. Si vous reprenez le même itinéraire, l’iPhone peut détecter qu’il s’agit du même itinéraire et afficher une vue d’entraînement comparant votre course actuelle avec la dernière et vous alerter si vous vous écartez de la route.

Détection automatique multisport

Si vous vous entraînez pour un triathlon ou si vous aimez simplement combiner vélo, natation et course à pied en un seul entraînement, vous avez de la chance ! Jusqu’à présent, si vous vouliez basculer entre les entraînements, vous deviez en terminer un et en démarrer un nouveau ou ajouter manuellement un autre type d’entraînement en glissant vers la droite et en appuyant sur “nouveau”. Mais avec Multisport sur WatchOS 9, vous n’avez pas à le faire !

Richard Peterson/Crumpe



Il existe désormais un entraînement multisports dédié sur Apple Watch qui peut être programmé pour inclure la course, le vélo et/ou la natation. Mieux encore, la montre détectera automatiquement lorsque vous passerez d’une activité à une autre.

Pour voir toutes ces nouvelles fonctionnalités de course en action, regardez la vidéo ci-dessus. Et pour en savoir plus sur toutes les mises à jour à venir sur WatchOS 9, consultez cet article.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.