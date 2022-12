watchOS 9.2 est maintenant disponible avec de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs

Apple a publié watchOS 9.2, apportant de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues à l’Apple Watch, y compris des optimisations de détection de collision, un nouvel algorithme de kickboxing personnalisé dans l’application Workout, une prise en charge de l’accessibilité pour visualiser quand Siren est utilisé sur Apple Watch Ultra, et Suite.

Avec watchOS 9.2, Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les entraînements Outdoor Run qui détecte automatiquement quand un utilisateur arrive sur une piste de course et fournit des mesures spécifiques à la piste, et Race Route met les utilisateurs au défi de rivaliser avec leurs performances précédentes en Outdoor Run, Outdoor Cycle et Entraînements en fauteuil roulant en plein air.

La mise à jour, qui est maintenant disponible pour tous les modèles compatibles avec watchOS 9, corrige un bogue qui pouvait entraîner l’affichage d’une heure de montre incorrecte immédiatement après la suppression d’une alarme dans Sleep Focus, et un correctif pour un bogue provoquant des interruptions des sessions de pleine conscience.

watchOS 9.2 permet aux utilisateurs d’Apple Card avec un compte d’épargne de vérifier leur solde dans Wallet, et les utilisateurs de Family Setup peuvent désormais être invités à l’application Home pour contrôler les haut-parleurs HomePod et les accessoires de maison intelligente, et déverrouiller les portes avec les clés de la maison dans Wallet.