watchOS 9.1 désormais disponible avec des améliorations de la durée de vie de la batterie, et plus encore

Apple a publié watchOS 9.1 pour Apple Watch, introduisant de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité pour le portable de télécharger de la musique hors du chargeur en utilisant le Wi-Fi ou le cellulaire, la prise en charge de Matter et des améliorations de la durée de vie de la batterie.

Les améliorations de la durée de vie de la batterie sont sans doute la nouveauté la plus importante avec watchOS 9.1, Apple affirmant que la durée de vie de la batterie a été prolongée pendant les entraînements de marche, de course et de randonnée en plein air avec la possibilité de réduire la fréquence de la fréquence cardiaque et des lectures GPS sur Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2e génération) et Apple Watch Ultra.

En plus des nouvelles fonctionnalités, Apple indique que watchOS 9.1 inclut des corrections de bogues.

