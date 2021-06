WatchOS 8 apporte une application Photos repensée, un nouveau cadran de montre Portrait

Apple vient d’annoncer watchOS 8, qui sera disponible pour les développeurs dès maintenant et pour le grand public cet automne.

À commencer par le nouveau cadran de la montre Portraits, qui place une prise de vue en mode portrait capturée par l’iPhone devant l’heure et la date.

L’application Photos propose une nouvelle vue en grille repensée de vos photos, classées en partage, favoris et souvenirs. À partir de watchOS 8, les utilisateurs d’Apple Watch pourront partager des photos via les applications iMessage et Mail et ajouter du texte en gribouillant sur la montre, en tapant ou en dictant. Emoji et GIF sont également pris en charge.







Nouvelle grille de photos, partage d’une photo via Messages

La nouvelle application Mindfulness vous rappellera de vous détendre grâce à des exercices de respiration et à un entraînement à la pleine conscience (comme vous inciter à avoir des pensées positives).

L’application Fitness dispose de nouveaux modes d’exercices Tai Chi et Pilates.

WatchOS 8 permettra à l’Apple Watch d’utiliser la technologie Ultra Wideband pour se connecter avec des clés de voiture intelligentes et des clés Smart Home.

La bêta publique de WatchOS 8 est attendue en juillet avec une sortie stable prévue pour l’automne.