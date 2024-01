watchOS 11 : fonctionnalités rumeurs, appareils pris en charge et plus encore

Bien qu’Apple n’ait encore rien confirmé, nous pouvons nous attendre en toute sécurité à ce qu’il annonce la mise à jour de watchOS 11 en juin, puis passe les prochains mois à la peaufiner, prêt pour la grande version en septembre ou vers cette date. C’est un modèle que l’entreprise suit depuis des années maintenant, et nous nous attendons à ce qu’elle le suive également en 2024. Mais qu’aura à offrir watchOS 11 ?

C’est la grande question de l’année qui marquera le 10e anniversaire de l’Apple Watch. Jusqu’à présent, les rumeurs sur les logiciels ont été difficiles à trouver, même si on nous a dit de nous attendre à quelque chose qui ressemble à l’Apple Watch X.

Ici, nous allons passer en revue ce qu’Apple a apporté à la fête dans sa dernière grande mise à jour, puis passer à ce que nous pensons arriver dans celle-ci. Nous mettrons également à jour cet article pour refléter les dernières rumeurs. Alors que le 10e anniversaire de l’Apple Watch devrait bénéficier des avantages d’une nouvelle mise à jour matérielle importante, il reste à voir s’il y aura une augmentation logicielle tout aussi importante pour l’accompagner.

L’histoire jusqu’ici

(Crédit image : Apple)

Lorsque Apple a lancé watchOS 10 en septembre 2023, il a apporté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Comme c’est souvent le cas avec les grosses mises à jour logicielles, certaines de ces fonctionnalités étaient plus importantes que d’autres. Mais certains étaient définitivement remarquables.

La mise à jour watchOS 10 a apporté un nouveau look à presque toutes les applications Apple, en utilisant mieux l’espace d’affichage et en rendant les applications plus rapides que jamais. Une nouvelle Smart Stack a également été ajoutée lors de la rotation de la Digital Crown, apportant des widgets à l’Apple Watch d’une toute nouvelle manière.

Apple a également choisi de modifier la façon dont Control Center est lancé en le rendant disponible en appuyant simplement sur le bouton latéral, tandis que de nouveaux cadrans de montre ont été ajoutés, comme c’est devenu la norme. Les améliorations habituelles en matière d’entraînement ont été ajoutées, tandis que les ajouts en matière de santé mentale ont permis d’intégrer l’enregistrement de l’humeur à l’Apple Watch.

watchOS 11 : fonctionnalités rumeurs

watchOS 11 : Focus sur l’IA

Bien que cela n’ait pas été explicitement mentionné à ce jour, on peut probablement s’attendre à ce que la mise à jour watchOS 11 apporte quelques améliorations à Siri basées sur des fuites liées à iOS 18 notamment. Les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur une nouvelle mise à jour équipée du Large Language Model qui rendra Siri plus réactif et plus utile, ce qui était attendu depuis longtemps.

Si tel est le cas, nous pourrions bien voir Siri sur l’Apple Watch devenir un moyen plus performant d’interagir avec les applications et les informations sans avoir besoin d’atteindre l’écran. Cela seul pourrait également permettre aux gens de laisser leur iPhone à la maison plus facilement.

watchOS 11 : prise en charge du RCS

(Crédit image : John-Anthony Disotto)

Une autre fonctionnalité susceptible de provenir d’iOS 18 est la prise en charge de RCS. Apple a déjà confirmé qu’il apporterait RCS à l’iPhone en 2024, bien qu’un calendrier ferme pour la sortie n’ait pas encore été confirmé. Cela suggère qu’iOS 18 sera le mécanisme de livraison pour RCS, et avec les montres Apple prenant également en charge la fonctionnalité SMS, nous pouvons nous attendre à ce que watchOS 11 emboîte le pas.

RCS remplace l’ancien système SMS et permettra la messagerie texte enrichie et la transmission multimédia avec les appareils Android en particulier, ce qui rendra iMessage moins important pour beaucoup.

watchOS 11 : ce que nous aimerions voir

En ce qui concerne les listes de souhaits watchOS 11, il n’y a qu’un seul ajout majeur que beaucoup aimeraient voir : les cadrans de montre tiers.

L’écran que tout le monde voit la plupart du temps sur son Apple Watch est le cadran de la montre, et l’absence de moyen significatif de le personnaliser au-delà des couleurs et des complications semble être une opportunité manquée. C’est ainsi depuis 2014 et le fait que nous attendions toujours une décennie plus tard est une énorme déception.

Même s’il semble peu probable qu’Apple ajoute des cadrans de montre tiers à ce stade, cela ne fait pas de mal de rêver.

(Crédit image : Futur)

Apple s’est retrouvé dans une cadence de publication qui lui permet d’annoncer un nouveau logiciel à la WWDC en juin, puis de le mettre à la disposition des clients en septembre et ce sera très probablement également le cas en 2024.

Apple devrait dévoiler watchOS 11 aux côtés d’iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 et tvOS 18 à la WWDC avant de déployer des programmes bêta publics et développeurs qui fonctionneront pendant les quatre mois suivants. Si cela suit son propre modèle, les nouvelles mises à jour seront également livrées avec les montres Apple mises à jour en septembre.

watchOS 11 : appareils compatibles

Nous pouvons bien sûr nous attendre à ce que la mise à jour watchOS 11 soit compatible avec toutes les meilleures montres Apple, mais nous ne nous attendons pas à ce que vous deviez acheter un nouveau portable pour l’obtenir. La mise à jour watchOS 10 est compatible avec l’Apple Watch Series 4 ou version ultérieure ainsi qu’avec les modèles Apple Watch SE et Apple Watch Ultra.

Quant à watchOS 11, il est possible qu’il faille abandonner la prise en charge de certains modèles plus anciens, mais cela dépendra beaucoup des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées cette année. En fonction de ces changements, le nouveau logiciel pourrait ne pas nécessiter plus de puissance GPU ou CPU que le watchOS 10 sortant.