watchOS 11 est lancé aujourd’hui : 5 fonctionnalités à essayer en premier sur votre Apple Watch

La mise à jour du logiciel watchOS 11 est disponible à l’installation à partir du 16 septembre, ce qui signifie que toute personne possédant une Apple Watch compatible peut commencer à profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités initialement annoncées par Apple à la WWDC 2024 – oui, même si vous n’achetez pas d’Apple Watch Series 10.

Pour utiliser watchOS 11, vous devez d’abord installer iOS 18 sur votre iPhone. Vous devez également vous assurer que votre Apple Watch répond aux exigences de compatibilité de watchOS 11. Les personnes possédant une Apple Watch Series 6 ou une version plus récente (y compris l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2) peuvent télécharger watchOS 11. Une fois le logiciel installé, vous pouvez commencer à profiter des nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch.

Cela inclut la détection de l’apnée du sommeil pour les utilisateurs de l’Apple Watch Series 9 et des modèles plus récents. Juste à temps pour la sortie de watchOS 11, la FDA a publié l’autorisation pour la fonctionnalitéce qui signifie que les personnes disposant d’une montre compatible peuvent configurer immédiatement des notifications d’apnée du sommeil.

Mais sinon, par où commencer ? Il y a plus d’une douzaine de changements et de nouveaux ajouts à watchOS 11, voici donc les meilleures fonctionnalités que vous devriez essayer en premier.

Créer un nouveau cadran de montre Photos

Dans watchOS 11, vous verrez un nouveau cadran de montre, même s’il s’agit techniquement d’une refonte d’un favori familier : je parle du cadran de montre emblématique Photos qui existe depuis plusieurs années. Il a reçu une mise à jour pour prendre en charge les photos de style Portrait, mais watchOS 11 le fait passer au niveau supérieur.

Le cadran Photos a été entièrement mis à jour avec l’apprentissage automatique. Votre montre vous suggérera désormais les photos à utiliser comme cadran en fonction des meilleures trouvailles de votre bibliothèque. Vous pouvez choisir d’utiliser l’une de ces photos ou de faire défiler l’album entier. L’horloge sera ensuite encadrée de manière intelligente autour de votre image, et vous pourrez personnaliser le produit final avec une sélection de polices amusantes et de filtres de couleur.

Mettez vos anneaux d’activité en pause

(Crédit image : Future)

Vous passez une mauvaise journée ? Ou vous souhaitez simplement vous détendre après quelques jours d’exercices intenses ? Essayez de mettre vos anneaux d’activité en pause, ce qui vous libère de toute pression pour fermer les anneaux de votre Apple Watch et vous donne l’espace nécessaire pour donner la priorité à la récupération.

La clé pour mettre en pause vos anneaux d’activité est de ne pas compromettre vos séries d’activité. Il s’agit d’une fonctionnalité que les utilisateurs demandent à Apple de proposer depuis des années, il est donc logique qu’elle soit l’une des premières que vous essayiez sur watchOS 11. Bien entendu, vous devez également profiter des nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique de la montre, nous vous recommandons donc de ne pas faire de pause trop longue.

Découvrez la pile intelligente

La Smart Stack de l’Apple Watch est conçue pour vous donner un aperçu pratique de toutes les informations qui pourraient vous intéresser, organisées en tuiles que vous pouvez faire défiler. Dans watchOS 11, la Smart Stack a reçu quelques mises à jour pour être encore plus intuitive qu’avant. Par exemple, elle vous proposera désormais une prévision météorologique en cas de pluie imminente dans votre région. De même, si vous vous trouvez dans un autre pays, un widget de traduction basé sur la localisation peut vous être proposé.

En général, Smart Stack est plus intelligent que jamais. Ce que je préfère maintenant, c’est qu’il prend en charge les activités en direct des applications natives et tierces. C’est très utile pour voir en un coup d’œil à quelle distance se trouve mon trajet Uber ou pour garder un œil sur mon Check In.

Créer un Check In

(Crédit photo : Tom’s Guide)

En parlant de Check In, vous devriez l’essayer dans watchOS 11. Lancé pour la première fois sur iPhone dans iOS 17, Check In permet aux utilisateurs de partager leur position avec leurs amis et leur famille. Lorsque vous définissez un Check In, votre contact attribué sera alerté si vous ne l’informez pas de votre arrivée à destination en toute sécurité.

Sous watchOS 11, vous pouvez gérer un Check In depuis la Smart Stack de votre Apple Watch, et même créer un Check In depuis l’application d’entraînement lorsque vous lancez une séance d’entraînement en extérieur. Cela devrait vous apporter un peu de tranquillité d’esprit lorsque vous allez courir le soir.

Familiarisez-vous avec l’application Vitals

Il existe une nouvelle application de bien-être dans watchOS 11 que vous voudrez essayer. Vitals est en fait une version de l’application Santé pour Apple Watch, qui vous permet de consulter vos tendances en matière de santé et de remise en forme dans un endroit cohérent. En continuant à porter votre Apple Watch au quotidien, vous pourrez voir comment différents marqueurs (c’est-à-dire l’activité, le sommeil, la fréquence cardiaque) ont un impact sur votre santé.

L’application Vitals peut également vous alerter lorsqu’une tendance inquiétante se dessine concernant votre santé. Par exemple, si vous avez mal dormi plusieurs nuits d’affilée, Vitals peut vous indiquer que quelque chose ne va pas dans votre corps.