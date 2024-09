watchOS 11 est désormais disponible, avec une nouvelle fonctionnalité pour l’apnée du sommeil

Plus de trois mois après sa présentation par Apple à la WWDC 2024, watchOS 11 est officiellement disponible. La mise à jour 2024 de l’Apple Watch, qui ajoute la nouvelle application Vitals, des améliorations des widgets et la détection de l’apnée du sommeil, est désormais disponible pour être installée sur votre montre connectée.

La fonction de détection de l’apnée du sommeil d’Apple, que la société a mise en avant lors de la présentation de l’Apple Watch Series 10, fonctionnera également avec quelques modèles datant d’il y a quelques années. Si vous possédez l’Apple Watch Series 9 ou l’Apple Watch Ultra 2, vous pouvez essayer la fonction avant que le nouveau modèle ne soit mis entre les mains des clients plus tard cette semaine. La détection de l’apnée du sommeil vous enverra une alerte si les capteurs de la montre détectent des troubles respiratoires pendant la nuit. La fonction de santé, similaire à celle incluse par Samsung avec la Galaxy Watch 7 plus tôt cette année, a reçu Approbation de la FDA la semaine dernière.

watchOS 11 introduit également une nouvelle application Vitals, qui renforce encore les fonctionnalités de suivi de la santé d’Apple sur son appareil portable. Pour ceux qui portent leur Apple Watch au lit pour suivre leur sommeil (et une alarme pratique le matin), Vitals collecte vos données de nuit en un seul endroit. L’application établit des bases de référence pour vos mesures de santé. Elle vous permet de savoir si certaines d’entre elles se situent en dehors de votre plage habituelle, ce qui peut être utile pour repérer des irrégularités comme des maladies imminentes ou suivre les effets de la consommation d’alcool.

De même, la nouvelle fonctionnalité Training Load mesure l’intensité de vos séances d’entraînement au fil du temps. Après avoir établi une base d’intensité sur 28 jours, elle indique à quel point vous vous donnez à fond dans vos séances d’entraînement, en la comparant à vos moyennes standard. Au lancement, elle prend en charge 17 types d’entraînement, notamment la marche, la course, le vélo, l’aviron, les balançoires et bien plus encore. Vous trouverez votre Training Load dans l’app Activité sur votre Apple Watch et dans l’app Fitness sur votre iPhone.

Pomme

Cette année, Apple a ajouté une fonctionnalité demandée depuis longtemps : la possibilité de mettre en pause et de personnaliser les objectifs de l’anneau d’activité. Il n’est guère judicieux de continuer à se dépasser (à la demande de votre montre) si vous êtes malade ou avez besoin de repos. L’appareil portable vous permet désormais de faire une pause d’une journée, d’une semaine, d’un mois ou plus sans perdre votre série de récompenses. De plus, vous pouvez définir différents objectifs d’anneau d’activité pour chaque jour de la semaine et personnaliser les données qui vous intéressent le plus dans l’application Fitness d’iOS 18.

La pile intelligente de l’Apple Watch (la pile de widgets que vous voyez lorsque vous faites défiler le cadran de votre montre) affiche désormais automatiquement les widgets en fonction du contexte (par exemple, les alertes de pluie). De plus, les activités en direct, arrivées sur l’iPhone il y a deux ans, arrivent également sur l’Apple Watch dans la nouvelle mise à jour. Vous trouverez des activités en direct pour des éléments tels que les scores sportifs que vous suivez ou un Uber qui arrive dans la pile intelligente de watchOS 11.

Check In est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’avertir un ami lorsque vous atteignez votre destination. Vous pouvez lancer un Check In depuis l’application Messages de watchOS en appuyant sur le bouton plus à côté du champ de texte, en choisissant Check In et en indiquant où vous allez et quand vous prévoyez d’arriver. De même, lorsque vous faites de l’exercice, vous pouvez lancer un Check In depuis l’application Entraînements : faites glisser votre doigt vers la droite depuis l’écran d’entraînement et choisissez Check In dans les commandes. Vous pouvez ensuite choisir un contact avec lequel partager votre routine d’exercice.

D’autres fonctionnalités incluent un nouveau suivi de grossesse dans l’application Cycles et une API Double Tap qui permet aux développeurs tiers d’intégrer des commandes mains libres.

Pour télécharger watchOS 11, vous devez d’abord installer iOS 18 sur votre iPhone couplé. Ensuite, ouvrez l’application Watch sur votre téléphone, puis accédez à Général > Mise à jour du logicielIl devrait alors vous inviter à mettre à jour le logiciel vers la version 2024.