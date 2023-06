WatchOS 10 pour Apple Watch : nouvelles fonctionnalités à venir cette année

Apple vient de présenter WatchOS 10, sa prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation pour l’Apple Watch. L’annonce a été faite lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple lundi. Comme pour les mises à jour précédentes, la santé, la forme physique et la personnalisation sont parmi les principaux thèmes de WatchOS 10.

Apple met à jour le logiciel de l’Apple Watch avec de nouveaux widgets et des applications repensées pour afficher plus d’informations en un coup d’œil. Les widgets pourront afficher des informations contextuelles tout au long de la journée, telles que des rappels de médicaments ou des alertes de calendrier, similaires à la façon dont ils fonctionnent sur l’iPhone.

L’Apple Watch reçoit également deux nouveaux cadrans de montre : l’un sur le thème de la palette de couleurs et l’autre avec les personnages Peanuts Snoopy et Woodstock.

Il y aura également plus de mesures et de vues d’entraînement pour le cyclisme, y compris la possibilité d’afficher des statistiques supplémentaires lors de la connexion à d’autres capteurs de vélo compatibles Bluetooth. Apple ajoute également de nouveaux avantages pour les randonneurs, tels que la possibilité pour l’application Compass d’afficher la dernière zone où vous avez eu une réception cellulaire.

La santé est également au centre de WatchOS 10. Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités de journalisation de l’humeur à l’application Mindfulness, auxquelles vous pouvez accéder à la fois sur la montre et sur le téléphone. Apple indique également que vous pourrez passer des évaluations standardisées souvent utilisées dans les cliniques pour mieux comprendre comment vous vous sentez.

Les mises à jour logicielles comme celles-ci sont essentielles car elles apportent de nouvelles fonctionnalités importantes à la smartwatch d’Apple qui étendent ses fonctionnalités sans nécessiter de nouveau matériel. L’année dernière, dans WatchOS 9, par exemple, Apple a introduit de nouvelles mesures de fonctionnement, la possibilité de suivre des étapes spécifiques du mode veille et du mode basse consommation. Ces ajouts ont aidé l’Apple Watch à rattraper d’autres appareils portables de suivi du sommeil et des montres de course dédiées.

Apple présente généralement de nouveaux logiciels pour les principaux produits tels que l’Apple Watch, l’iPhone, l’iPad et le Mac lors de sa conférence annuelle avant de les lancer à l’automne.

Regarde ça: WWDC 2023 d’Apple : ce que nous attendons 06:55

L’Apple Watch est la smartwatch la plus populaire au monde avec 26% du marché mondial au premier trimestre 2023, selon Recherche de contrepoint.

Cette histoire se développe. Veuillez actualiser pour les dernières mises à jour.