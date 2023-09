watchOS 10 est désormais disponible avec des applications repensées, une nouvelle Smart Stack, de nouvelles fonctionnalités de cyclisme et de randonnée, des cadrans de montre ajoutés, etc.

Apple a publié watchOS 10, sa plus grande mise à jour Apple Watch depuis des années, offrant aux utilisateurs une nouvelle approche pour afficher les informations avec des applications repensées, une nouvelle Smart Stack pour afficher les widgets pertinents, de nouveaux cadrans de montre, et bien plus encore.

Les itérations précédentes de watchOS, telles que watchOS 9 l’année dernière, ont vu Apple annoncer des améliorations assez ternes pour l’Apple Watch, Apple changeant complètement les choses avec watchOS 10, apportant un ensemble complet d’applications repensées pour fournir plus d’informations en un coup d’œil, et de nouvelles façons pour naviguer et accéder rapidement au contenu.

Avec watchOS 10, les applications Apple Watch, notamment Météo, Bourse, Accueil, Cartes, Messages, Horloge mondiale et autres, utilisent désormais davantage l’écran Apple Watch pour des informations plus visibles. L’application Activité sur Apple Watch et l’application Fitness sur iPhone facilitent encore plus le suivi des mouvements quotidiens avec plus de détails, des améliorations du partage, une boîte à trophées repensée et des conseils d’entraîneur Apple Fitness+.

Une nouvelle Smart Stack contient des widgets qui affichent des informations opportunes qui s’adaptent au contexte de l’utilisateur et peuvent être révélées en tournant la couronne numérique depuis n’importe quel cadran de montre. Par exemple, au début de la journée, Weather affichera les prévisions ou, lorsque vous voyagez, Smart Stack affichera les cartes d’embarquement de Wallet.

Le Control Center est désormais accessible à l’aide du bouton latéral, ce qui permet de l’ouvrir facilement et rapidement à tout moment, sur n’importe quelle application. Un double-clic sur Digital Crown revient à toutes les applications utilisées récemment.

watchOS 10 introduit deux nouveaux cadrans d’awatch : Palette et Snoopy. Le cadran de la palette représente le temps dans une grande variété de couleurs en utilisant trois calques distincts qui se chevauchent. À mesure que le temps change, les couleurs de l’écran changent également.

De plus, la bande dessinée Peanuts arrive sur Apple Watch avec un nouveau cadran mettant en vedette Snoopy et Woodstock. Les personnages interagissent et jouent avec les aiguilles de la montre, réagissent aux conditions météorologiques de la région et deviennent même actifs lorsque l’utilisateur s’entraîne.

watchOS 10 inclut plusieurs autres nouvelles fonctionnalités notables, notamment NameDrop qui permet aux utilisateurs de partager des informations de contact en rapprochant l’Apple Watch de l’iPhone de quelqu’un d’autre. Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent également utiliser NameDrop en appuyant sur le bouton Partager dans Ma carte dans l’application Contacts, ou en appuyant sur la complication du cadran de la montre Ma carte, puis en mettant l’Apple Watch face à face avec l’Apple Watch de quelqu’un d’autre.