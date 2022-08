Watcho App promet une programmation passionnante pour les fans de K-Drama [Read report]

Les fans de drames coréens peuvent sûrement consulter l’application Watcho. La plate-forme OTT fournit de nouveaux contenus aux téléspectateurs. Les personnes intéressées par les drames coréens peuvent les regarder en hindi sur l’application Watcho. Ils ont annoncé un nouveau segment, #RozanaKDrama, où les gens peuvent regarder trois heures de contenu coréen par jour. Il provient de leur bibliothèque de contenu. Il existe des drames sud-coréens dans tous les genres comme la romance, le drame, la science-fiction et autres. Un total de plus de 650 heures de contenu coréen sera publié séquentiellement. Dans lequel chaque jour de nouveaux épisodes seront diffusés sur la plateforme. L’une des meilleures émissions de la plate-forme est Welcome 2 Life. Le spectacle met en vedette Lim Ji-yeon et Jeong Ji-hoon et Kwak Si-Yang et d’autres. C’est l’histoire d’un avocat égoïste qui utilise des échappatoires pour ses arrière-pensées. Mais un jour, il se retrouve avec un accident et regarde des choses du monde parallèle.

L’émission à succès Flower Of Evil est également de la partie. Le casting vedette comprend Lee Joon-gi, Moon Chae-won et Kim Ji-hoon. Le spectacle a été refait en Duranga qui viendra sur Zee5. Les autres émissions qui y figurent sont “1 pour cent de quelque chose”, “Extraordinary You” et “Kairos”.

WATCHO propose de nombreuses émissions originales dont des webséries. Comme l’émission du matin, Happy, Boucher-e-Ishq, Happy, Gupta Niwas, Jaunpur, Papa’s Scooter, Aghat, Cheaters – The Vacation, Sarhad, Mystery Dad, Jhalazhi, Dark Destination, It’s My Pleasure, 4 Thieves, Love Crisis Along avec Ardh Satya et Choriya, il y a aussi des émissions originales comme Look I Can Cook et Biche I Can Alfaaz.

Il existe également une plate-forme UGC unique sur cette application. Où les utilisateurs peuvent créer leurs propres vidéos originales et découvrir et sculpter leur art. Disponible à l’écran (appareils Android et iOS, appareils Dish SMRT, appareils d2h Magic et Fire TV Stick) et sur www.WATCHO.com, watcho propose actuellement plus de 35 émissions originales, plus de 300 lieux exclusifs et plus de 100 hindi, fournit des chaînes en direct en langue kannada et télougou.