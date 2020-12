BRUXELLES: Un chien de garde a critiqué les nouvelles règles de l’UE qui visent à réduire le pouvoir de l’unité Alphabet Google, Facebook, Apple et Amazon, offrant potentiellement aux entreprises ciblées la possibilité de les contester.

Le comité d’examen de la réglementation, qui examine les politiques et la législation proposées par la Commission européenne, a finalement donné son feu vert au projet de règles, mais a également déclaré qu’il n’avait pas clarifié la manière dont les gardiens en ligne étaient distingués.

Le projet de règles de la Commission européenne, annoncé la semaine dernière, est sa tentative la plus sérieuse à ce jour de freiner les entreprises technologiques, sur laquelle s’appuient des milliers d’entreprises et des millions d’Européens. Les règles prévoient des amendes potentielles pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel et la rupture.

«Le rapport devrait mieux justifier l’identification et la sélection des services de base de la plateforme. Il devrait présenter des preuves de ce qui détermine une utilisation abusive persistante du pouvoir des gardiens vis-à-vis des utilisateurs commerciaux et des clients dépendants », a déclaré le conseil d’administration dans un avis vu par Reuters.

«Il devrait tenir compte des conséquences négatives de la réduction des avantages de taille résultant des économies de réseau et des économies d’échelle pour les consommateurs», a déclaré le conseil.

Les responsables de l’UE ont déclaré que des critères stricts, notamment le chiffre d’affaires, les revenus, le nombre d’utilisateurs et le contrôle des services clés de la plate-forme, sont susceptibles de produire pour l’instant une très courte liste de gardiens, qui pourrait s’étendre aux rivaux chinois à l’avenir.

La Commission devrait se plier aux poursuites une fois qu’elle aura commencé à imposer des amendes, a déclaré Thomas Vinje, associé chez Clifford Chance.

«Certains de ces appels pourraient bien réussir et certains échoueront probablement. Et ils retarderont en tout état de cause le respect effectif des règles », a-t-il déclaré.

Le plan de la Commission pourrait bien être contrecarré par les propres propositions des pays de l’UE, a déclaré Assimakis Komninos, partenaire de White & Case.

«Je peux certainement voir certains États membres essayer de garder un rôle pour leurs propres règles ex ante, donc il y aura une certaine résistance. Le libellé actuel (du projet de règlement) semble permettre aux Allemands d’aller de l’avant avec leurs propres réformes prévues », a-t-il déclaré.